Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Герои, которых не ждали.

Вспомните, как это было два года назад. Россия проваливается на Евро-2016, Слуцкий уходит, оставляя цитату про говно, а сборная неинтересна более-менее никому.

Вспомните, как это было год назад. Россия проваливается на Кубке конфедераций, выжимая игру только против карликов из Новой Зеландии. Тогда казалось, что дальше – только хуже.

Вспомните, как было полгода назад. Россия играла жутко вялые и неубедительные товарищеские матчи. Состав хромал, защитники ломались, Черчесов обиженно возмущался на каждой пресс-конференции.

Вспомните, как было две недели назад. К старту домашнего ЧМ мы подходили с семью матчами без побед. На тот момент были опасения даже насчет Саудовской Аравии.

Теперь отдельно по персоналиям.

Сергей Игнашевич вернулся в сборную через два года после ухода. В паспорте – 38 лет, а твиттере – лавина шуток, в прессе – куча анализов о том, как плохи наши дела.

Илья Кутепов – самый критикуемый за обрезы и косяки защитник упорно ставился в основу. Все думали, это продлится до первого топ-форварда, который разведет нашу защиту, как курьер пиццу.

Роман Зобнин, полагали некоторые, просто занимает чужое место. Место Игоря Денисова. Тот – весь год тянул « Локо» наверх. Этот – лечил долгую травму.

Денис Черышев до сих пор воспринимался многими тем хрустальным парнем, что не заиграл в «Реале».

Юрий Жирков и Александр Самедов считались старыми и бестолковыми пенсионерами, а перед каждым матчем тысячи голосом перед экранами спрашивали: «Почему эти двое в старте?».

Артем Дзюба уже давно – самый ненавидимый и обсуждаемый форвард страны. В медиаполе почти не осталось тем, где он бы ни взорвал скандал вокруг себя и своих слов.

Станислав Черчесов. Трудно вообще вспомнить все моменты, за которые Черчесова критиковали в последние два года. Там было все: от кадровых решений (Габулов?) до слишком высокомерных ответов на вопросы журналистов.

Прошло четыре матча. Всего четыре матча. Или целых четыре матча. И все абсолютно перевернулось.

***

Вспомните, как было две недели назад. Мы растоптали Саудовскую Аравию, и уже тогда запахло сенсацией.

Вспомните, как было 12 дней назад. Россия уверенно вытянула Египет, вышла из группы – и обалдела.

Вспомните, как это было 6 дней назад. Уругвай был очень хорош, но мы вышли полурезервным составом и продули без традиционного ощущения, что это конец.

Вспомните, как это было несколько часов назад. Мы поверили в реальность победы над Испанией задолго до того, как затрещал финальный свисток. Где-то между очередным настырным прорывом Дзюбы и хлестким выносом Кутепова.

Мы пробились в четвертьфинал. Абсолютно неожиданно. Но от этого – только радостнее.