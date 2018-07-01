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    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю


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    Голосов: 10
    01.07.2018 21:07
    Герои, которых не ждали.

    Вспомните, как это было два года назад. Россия проваливается на Евро-2016, Слуцкий уходит, оставляя цитату про говно, а сборная неинтересна более-менее никому.

    Вспомните, как это было год назад. Россия проваливается на Кубке конфедераций, выжимая игру только против карликов из Новой Зеландии. Тогда казалось, что дальше – только хуже.

    Вспомните, как было полгода назад. Россия играла жутко вялые и неубедительные товарищеские матчи. Состав хромал, защитники ломались, Черчесов обиженно возмущался на каждой пресс-конференции.

    Вспомните, как было две недели назад. К старту домашнего ЧМ мы подходили с семью матчами без побед. На тот момент были опасения даже насчет Саудовской Аравии.

    Теперь отдельно по персоналиям.

    Сергей Игнашевич вернулся в сборную через два года после ухода. В паспорте – 38 лет, а твиттере – лавина шуток, в прессе – куча анализов о том, как плохи наши дела.

    Илья Кутепов – самый критикуемый за обрезы и косяки защитник упорно ставился в основу. Все думали, это продлится до первого топ-форварда, который разведет нашу защиту, как курьер пиццу.

    Роман Зобнин, полагали некоторые, просто занимает чужое место. Место Игоря Денисова. Тот – весь год тянул « Локо» наверх. Этот – лечил долгую травму.

    Денис Черышев до сих пор воспринимался многими тем хрустальным парнем, что не заиграл в «Реале».

    Юрий Жирков и Александр Самедов считались старыми и бестолковыми пенсионерами, а перед каждым матчем тысячи голосом перед экранами спрашивали: «Почему эти двое в старте?».

    Артем Дзюба уже давно – самый ненавидимый и обсуждаемый форвард страны. В медиаполе почти не осталось тем, где он бы ни взорвал скандал вокруг себя и своих слов.

    Станислав Черчесов. Трудно вообще вспомнить все моменты, за которые Черчесова критиковали в последние два года. Там было все: от кадровых решений (Габулов?) до слишком высокомерных ответов на вопросы журналистов.

    Прошло четыре матча. Всего четыре матча. Или целых четыре матча. И все абсолютно перевернулось.

    ***

    Вспомните, как было две недели назад. Мы растоптали Саудовскую Аравию, и уже тогда запахло сенсацией.

    Вспомните, как было 12 дней назад. Россия уверенно вытянула Египет, вышла из группы – и обалдела.

    Вспомните, как это было 6 дней назад. Уругвай был очень хорош, но мы вышли полурезервным составом и продули без традиционного ощущения, что это конец.

    Вспомните, как это было несколько часов назад. Мы поверили в реальность победы над Испанией задолго до того, как затрещал финальный свисток. Где-то между очередным настырным прорывом Дзюбы и хлестким выносом Кутепова.

    Мы пробились в четвертьфинал. Абсолютно неожиданно. Но от этого – только радостнее.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Кадр из онлайн-трансляции Первого канала, Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 3 июля 2018, 21:50

      Новое история начинается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Constantine2017 2 июля 2018, 14:18

      Когда нибудь и нам должно было свезти - и вот эпичный отскок. Испанцы душили нас как котят пасом в ноги на ход. А у нас - отбой в борьбу. Результат вытащили Дзю и Аки. Игнаш - диверсант, сделал привоз, чуть не сыграл рукой, выбивал своему в спину и явно завалил Пике. Он нас точно подведёт, Космостас не выпускай его больше. Хорватию пройдём ибо они дают играть. А в полифинале сказка и закончится на какой-нить Бельгии.

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 2 июля 2018, 09:49

      Хорваты с нами сыграют гораздо лучше, чем с Данией. Датчан они боялись и не шли вперед. С нами будут играть раскованно. Но они не так владеют мачом как испанцы, и наши могут прыгнуть выше головы и показать и компакность и креатив. Шанс есть. Небольшой, но есть.

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 июля 2018, 08:34

      Это космос

      0
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 2 июля 2018, 06:48

      России удачи в следующем матче, играйте так же, как и с испанцами и все будет хорошо.....Хорватия вон кое-как выиграла у Дании, так что ВПЕРЕД РОССИЯ!!!

      4
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 2 июля 2018, 04:08

      Молодцы, Дзюба лучший, тупая конечна замена на полено Смолова!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe > АрбузБушь 2 июля 2018, 23:13

      Вот теперь поставил за тупую предьяву

      -1
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe > АрбузБушь 3 июля 2018, 15:51

      Бл... чувак, ты с ума сошёл?? Не ставил я тебе минус, ты с чего это взял то? Кушаю я всегда вовремя, не переживая, да и вес у меня норм )) Я просто про Дзюбу написал комментарий и всё ) Ты начал блин...

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 2 июля 2018, 04:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну нет радости хоть какой то , это не команда

      -5
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 2 июля 2018, 01:02

      Ребят, то что Игорька все чуханили, так это все потому что болелы из других клубов. Я всегда уверен в игоре и уж пенальти он много тащил, да бывали случаи неудачных глупых голов, но такое у всех бывает просто не так красочно. Не понимаю за что вы все его так ненавидете, и тем более не понимаю за что вы его так теперь полюбили, что даже глоры спартака хотят ему памятник поставить. По мне он сыграл как обычно не даром он Капитан и номер 1

      3
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 июля 2018, 00:01

      Тоже хотел порадоваться победе но не получается не умеем мы играть старались- да и нам этом все пусть хорваты играют в полуфинале и сделают там англичан

      4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 1 июля 2018, 23:54

      а где дежурная фотка с порноактрисой? интересно же посмотреть какой у неё был наряд сегодня

      1
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