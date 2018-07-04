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    Хави и Роберто Мартинес – кандидаты на пост главного тренера Испании

    Руководство Федерация футбола Испании работает над поиском нового главного тренера национальной команды, который сменит на этом посту Фернандо Йерро.

    Одним из кандидатов является бывший полузащитник «Барселоны», выступающий сейчас в составе «Аль-Садда» Хави. 38-летний футболист имеет нужную тренерскую лицензию, а с января 2019 года возглавит катарский клуб.

    Конкуренцию ему в этом составит нынешний главный тренер сборной Бельгии испанец Роберто Мартинес.

    Ранее кандидатами на данный пост назывались Кике Санчес Флорес, Луис Энрике, Мичел, Пако Хемес и Энрике Сетьен.

    Источник: AS

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    04.07.2018 07:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 июля 2018, 10:25

      Мартинес -самый худший вариант ! он умудрился сильную сборную Бельгии исковеркать ! --неужели ему не понятно что Феллайни-это лидер команды ?! пригодился бы и Наинтголлан... и др

      2
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    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 4 июля 2018, 08:17

      Хави классный мужик и взаимопонимание с игроками у него будет на высоком уровне, но ему еще рановато надо набраться опыта. На Мартинеса еще посмотрим с Бельгией.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 июля 2018, 07:53

      Команду ждет серьезная перестройка.

      0
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