Хави и Роберто Мартинес – кандидаты на пост главного тренера Испании

Руководство Федерация футбола Испании работает над поиском нового главного тренера национальной команды, который сменит на этом посту Фернандо Йерро.

Одним из кандидатов является бывший полузащитник «Барселоны», выступающий сейчас в составе «Аль-Садда» Хави. 38-летний футболист имеет нужную тренерскую лицензию, а с января 2019 года возглавит катарский клуб.

Конкуренцию ему в этом составит нынешний главный тренер сборной Бельгии испанец Роберто Мартинес.

Ранее кандидатами на данный пост назывались Кике Санчес Флорес, Луис Энрике, Мичел, Пако Хемес и Энрике Сетьен.