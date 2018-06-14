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    Ловчев: «Лопетеги повел себя неправильно. Но и федерация не права»

    Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев удивлен отставкой Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира-2018.

    «Что сказать, не только у нас казусы могут происходить. Человек готовил команду к чемпионату мира, но его снимают перед самым стартом.

    Не думал, что такое возможно в стране, которая считается одной из топовых футбольных держав. Специалисты оттуда часто учат, как жить, как вести бизнес, как строить работу в цивилизованном ключе. А потом случается вот такое…

    Позиция федерации мне понятна: на тренера начали наезжать, мол, как он мог перед чемпионатом вести переговоры с «Реалом». И это при том, что контракт со сборной продлен.

    Тренер, конечно, повел себя неправильно. Но и федерация не права, решившись на такой шаг. С другой стороны, такая встряска может и положительно на сборной Испании сказаться. Слышал, многие игроки были против срочной отставки. Но вряд ли кто-то против назначения Фернандо Йерро.

    Это заметная и уважаемая всеми футболистами испанской сборной фигура. Думаю, команда может сплотиться в такой ситуации вокруг такого человека», – считает Ловчев.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Telegram

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    14.06.2018 08:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 14 июня 2018, 15:42

      Так не бывает, чтобы все были не правы. Ты уж определись на чей стороне твои симпатии.
      Мои - на стороне федерации, ибо есть принципы и они четко дали понять, что манипулировать ими и плевать на договоренности никому не позволят. На этом в мире все и держится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 13:16

      Да уж сработали оперативно и очень неожиданно.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:44

      согласен, тренер сделал необдуманный поступок а федерация на эмоциях решила рубить с плеча.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июня 2018, 09:13

      Нам бы в своём монастыре разобраться, а в чужом и без нас разберутся, у них свои порядки...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 14 июня 2018, 09:10

      Федерация футбола Испании совсем распустилась! Как они посмели принимать такие решения без самого г-на Ловчева?

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июня 2018, 09:06

      теперь срочно нужно снять черчесова чтобы нам тоже встряска была и назначить кого-нибудь типа Йерро,например Тетрадзе

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 14 июня 2018, 09:07

      за полтора часа до матча

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > спанчес 14 июня 2018, 09:45

      Прямо во время матча. И назначать Габулова, зря что ли брали на ЧМ

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