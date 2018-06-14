Ловчев: «Лопетеги повел себя неправильно. Но и федерация не права»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев удивлен отставкой Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира-2018.

«Что сказать, не только у нас казусы могут происходить. Человек готовил команду к чемпионату мира, но его снимают перед самым стартом.

Не думал, что такое возможно в стране, которая считается одной из топовых футбольных держав. Специалисты оттуда часто учат, как жить, как вести бизнес, как строить работу в цивилизованном ключе. А потом случается вот такое…

Позиция федерации мне понятна: на тренера начали наезжать, мол, как он мог перед чемпионатом вести переговоры с «Реалом». И это при том, что контракт со сборной продлен.

Тренер, конечно, повел себя неправильно. Но и федерация не права, решившись на такой шаг. С другой стороны, такая встряска может и положительно на сборной Испании сказаться. Слышал, многие игроки были против срочной отставки. Но вряд ли кто-то против назначения Фернандо Йерро.

Это заметная и уважаемая всеми футболистами испанской сборной фигура. Думаю, команда может сплотиться в такой ситуации вокруг такого человека», – считает Ловчев.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»