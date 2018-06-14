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  • Ловчев: «Лопетеги повел себя неправильно. Но и федерация не права»

Ловчев: «Лопетеги повел себя неправильно. Но и федерация не права»

14 июня 2018, 08:54
8

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев удивлен отставкой Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира-2018.

«Что сказать, не только у нас казусы могут происходить. Человек готовил команду к чемпионату мира, но его снимают перед самым стартом.

Не думал, что такое возможно в стране, которая считается одной из топовых футбольных держав. Специалисты оттуда часто учат, как жить, как вести бизнес, как строить работу в цивилизованном ключе. А потом случается вот такое…

Позиция федерации мне понятна: на тренера начали наезжать, мол, как он мог перед чемпионатом вести переговоры с «Реалом». И это при том, что контракт со сборной продлен.

Тренер, конечно, повел себя неправильно. Но и федерация не права, решившись на такой шаг. С другой стороны, такая встряска может и положительно на сборной Испании сказаться. Слышал, многие игроки были против срочной отставки. Но вряд ли кто-то против назначения Фернандо Йерро.

Это заметная и уважаемая всеми футболистами испанской сборной фигура. Думаю, команда может сплотиться в такой ситуации вокруг такого человека», – считает Ловчев.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

Источник: Telegram
Чемпионат мира Испания Лопетеги Хулен Йерро Фернандо Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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спанчес
1528956396
теперь срочно нужно снять черчесова чтобы нам тоже встряска была и назначить кого-нибудь типа Йерро,например Тетрадзе
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Vickont
1528956645
Федерация футбола Испании совсем распустилась! Как они посмели принимать такие решения без самого г-на Ловчева?
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Рубик Докоян
1528956798
Нам бы в своём монастыре разобраться, а в чужом и без нас разберутся, у них свои порядки...
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OfaZavr
1528965868
согласен, тренер сделал необдуманный поступок а федерация на эмоциях решила рубить с плеча.
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zigbert
1528971361
Да уж сработали оперативно и очень неожиданно.
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Blossiya
1528980179
Так не бывает, чтобы все были не правы. Ты уж определись на чей стороне твои симпатии. Мои - на стороне федерации, ибо есть принципы и они четко дали понять, что манипулировать ими и плевать на договоренности никому не позволят. На этом в мире все и держится.
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