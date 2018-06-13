Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

Весь мир в шоке.

Зинедин Зидан покинул «Реал», выиграв третью подряд Лигу чемпионов, и руководство клуба принялось судорожно искать ему замену. СМИ в слухах перебрали всех кого можно, разве что Александра Григоряна не затронули (в отличие от одной букмекерской конторы, которая решила принять ставки на это событие). Сегодня появилась новость о том, что в клубе вообще не могут определиться с нужной кандидатурой и подумывают о главном тренере сборной Испании Хулене Лопетеги. Говорилось, что нужно посмотреть на результат на ЧМ-2018.

Смотреть в итоге не стали, назначили уже сейчас.

Почему это странно

Кандидатура Лопетеги не упоминалась вообще нигде до сегодняшнего дня. То есть, фактически, «Реалу» удалось не допустить утечку информации – не за один же день они договорились. Похвальная конспирация. Всезнающая испанская пресса даже и мысли не допускала, что главный кандидат на пост тренера находится у них прямо перед носом.

Почему это тревожно

Лопетеги имеет опыт тренерской работы в клубах. И практически везде одинаково неудачный. Главные его заслуги – золотые медали целых трех чемпионатов Европы во главе испанских молодежных сборных. В клубах же – провал по всем фронтам: из «Райо» уволили после десятого матча, с «Реалом Кастилья» – ничего существенного, с «Порту» – четвертьфинал Лиги чемпионов (круто!), но вылет из него после 1:6 от «Баварии» и ни одного трофея в Португалии (что для «Порту» вообще подобно катастрофе). А теперь – аж сам мадридский «Реал». Едва ли фанаты клуба воспримут это назначение с большим воодушевлением.

Почему это здорово

Если посмотреть с другой стороны, то «Реал» возглавил непопсовый тренер, умеющий к тому же работать с молодежью – к таким симпатия публики всегда была особой. Уже сейчас ясно, что от него помимо результата будут ждать еще и успешной работы с молодыми футболистами, а вместе с этим будет возможность выстроить симпатичную команду. «Реал» может стать более приземленным – не всем надоевшим своими победами в ЛЧ гегемоном, а такой же ошибающейся, но при этом интересной атакующей командой. И она станет наверняка более симпатичной. Только надо ли это фанатам «Реала» – большой вопрос, они же побед хотят, и их можно понять.

Почему будет горячо

Главным образом это будет касаться матчей «Барселоны» и «Реала». Лопетеги, конечно, далеко не Луиш Фигу, но как факт – поиграл он и за тех, и за других, пусть и очень-очень мало. В целом, он старается обходить эту тему, да и на вопросы об «Эль-Класико» пытается отвечать в целом нейтрально. Но лишние разговоры перед матчами все равно будут возникать.

Почему это весело

С Лопетеги скучать не придется – он очень весело ведет себя на бровке и никогда не молчит, если на него периодически наезжают коллеги. Жорже Жезуш возглавлял «Бенфику» в течение нескольких лет – за это время в «Порту» сменилось пять тренеров. Жезуш «тестировал» каждого из них в прессе, выбирая удобный момент для провокаций. Жезуалду Феррейра уже был староват для таких игр, Виллаш-Боаш велся мало, да у него и команда в сезоне-2010/11 была просто сумасшедшей, Витор Перейра за несколько лет приноровился, Паулу Фонсека поначалу пытался реагировать, но потом ему это наскучило, а вот Хулен Лопетеги с удовольствием ввязывался в перепалки.

Апофеоз наступил ближе к концу первого сезона Лопетеги. Важнейший и скучнейший (что бывает редко) матч «Бенфика» – «Порту» закончился вничью 0:0. Тренеры пожали руки, обменялись парой слов и … сцепились как уличные коты – еле разняли.

Говорят, что Лопетеги сказал Жезушу: «Только попробуй еще раз исковеркать мою фамилию». Весьма вероятно, что португалец и правда делал это нарочно:

Почему он классный

Во время ЧМ-2006 в Германии Хулен Лопетеги работал на одном из телеканалов и неожиданно рухнул в обморок в прямом эфире. Через некоторое время один из банков предложил Лопетеги использовать этот момент для рекламы. Тренеру не слишком понравилась эта идея, но он согласился после того, как решил инвестировать деньги от рекламы в социальный проект, где помог боливийским детям, не имеющим возможности посещать школу из-за дальних расстояний – на эту сумму был построен дом, где они могли бы жить и ходить в школу, а на выходных ездить домой. Очень здорово.

Почему это плохо для сборной Испании

Если Лопетеги возглавит «Реал» после ЧМ-2018, получается, что сборную он покидает? Едва ли и в клубе, и в сборной согласны на совмещение, да и самому Лопетеги это вряд ли нужно. Известие о том, что тренер в любом случае уходит после турнира, может быть по-разному воспринято в команде. Не все могут чувствовать себя спокойно. Александр Бородюк в недавнем интервью предположил, что именно неподписанный Диком Адвокатом новый контракт со сборной России сказался на выступлении на Евро-2012 – футболисты просто не знали, чего дальше ждать от сборной после турнира. Впрочем, пока что сборная Испании справедливо входит в число фаворитов на ЧМ-2018, и шансы у нее уж точно не упали.

UPD: Лопетеги уволили из сборной Испании. Если верить Marca, причина не в мотивации футболистов. Рамос, Иньеста и другие лидеры лично просили оставить коуча до конца чемпионата мира. Команду не послушали. Видимо, объявить о контракте с «Реалом» накануне важнейшего турнира – слишком серьезный проступок. Президент испанского футбола назвал Лопетеги предателем.

twit text — Mayowa George (@Wana____) June 13, 2018

И несколько цифр напоследок

При Лопетеги сборная Испании стала единственной командой в квалификации к ЧМ-2018, которая выполняла более 800 передач за игру. Причем их общая точность – лучшая на континенте – 91%. При этом если раньше испанцы были известны, прежде всего, контролем мяча, то сейчас очень серьезная ставка на фланговую игру. Во что будет играть «Реал» при Лопетеги – можно будет увидеть уже на чемпионате мира. Это еще один повод пристально следить за яркой испанской командой.