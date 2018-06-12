Лопетеги может возглавить «Реал» после чемпионата мира

Руководство «Реала» может отложить решение о преемнике Зинедина Зидана до окончания чемпионата мира.

Главный эксперт Okdiario Эдуардо Инда сообщил, что внутри мадридского клуба ждут приглашения главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги.

«Совет директоров «Реала» пока не может принять решение, потому что ни одна кандидатура не устраивает их полностью. Они заняли выжидательную позицию и наблюдают за успехами Лопетеги, которые и так велики.

Лидеры раздевалки «Реала» хотят прихода Лопетеги. Если Испания покинет чемпионат мира после группового раунда, то шансы Лопетеги остаться в сборной будут сведены к нулю», – сказал Инда.