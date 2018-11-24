Иньеста: «У меня не лучшие воспоминания о чемпионате мира в России»

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что не понимает решения экс-главного тренера команды Фернандо Йерро оставить футболиста в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против России (1:1; 3:4 – по пенальти).

«У меня не лучшие воспоминания о чемпионате мира в России. Я не понял, почему Йерро оставил меня в запасе. Я был расстроен. Мне было все равно, что он говорил», – сказал Иньеста.

На ЧМ-2018 Иньеста провел четыре матча и отдал одну результативную передачу.