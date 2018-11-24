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    Иньеста: «У меня не лучшие воспоминания о чемпионате мира в России»

    Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что не понимает решения экс-главного тренера команды Фернандо Йерро оставить футболиста в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против России (1:1; 3:4 – по пенальти).

    «У меня не лучшие воспоминания о чемпионате мира в России. Я не понял, почему Йерро оставил меня в запасе. Я был расстроен. Мне было все равно, что он говорил», – сказал Иньеста.

    На ЧМ-2018 Иньеста провел четыре матча и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Marca

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    24.11.2018 10:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 17:11

      Все претензии к Йеро ,мы ничем не можем помочь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > zigbert 24 ноября 2018, 17:22

      Скрупулёзно подмечено..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 24 ноября 2018, 14:30

      ...а с чего радоваться? Проиграли по пенальти,ну и ладно.Иньеста--ты хороший игрок,не грусти.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 ноября 2018, 12:34

      Иньеста о матче Испания Россия
      https://www.youtube.com/watch?v=***********

      0
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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 24 ноября 2018, 11:48

      Это не важно. В том матче самым опасным игроком сборной Испании был Сергей Игнашевич. Именно его не удержала наша защита в эпизоде с голом.

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