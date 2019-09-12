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    Йерро: «Открыт для предложений из России»

    Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро дал понять, что ему интересно попробовать свои силы в российском клубе.

    «Что будет, если российский клуб предложит мне контракт? Рассмотрю с удовольствием! Я открыт для предложений. У вас отличная страна. Я был тут раз семь-восемь. Всегда было очень приятно. Ну, кроме того матча...», – сказал Йерро.

    Источник: Sport24

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    12.09.2019 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2977

      paracetamol 1 час назад

      Подзаработать решил старикан на пенсию. Но защитник был отличный. В свое время!

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