Йерро: «Открыт для предложений из России»

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро дал понять, что ему интересно попробовать свои силы в российском клубе.

«Что будет, если российский клуб предложит мне контракт? Рассмотрю с удовольствием! Я открыт для предложений. У вас отличная страна. Я был тут раз семь-восемь. Всегда было очень приятно. Ну, кроме того матча...», – сказал Йерро.