Йерро: «Открыт для предложений из России»

Подзаработать решил старикан на пенсию. Но защитник был отличный. В свое время!
Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро дал понять, что ему интересно попробовать свои силы в российском клубе.
«Что будет, если российский клуб предложит мне контракт? Рассмотрю с удовольствием! Я открыт для предложений. У вас отличная страна. Я был тут раз семь-восемь. Всегда было очень приятно. Ну, кроме того матча...», – сказал Йерро.
- Помимо сборной Испании 51-летний специалист возглавлял «Реал» (Овьедо).
- Также Йерро работал ассистентом Карло Анчелотти в «Реале».
- На ЧМ-2018 испанцы вылетели от сборной России в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти.