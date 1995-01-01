Йерро: «Таким, как Головин, найдется место в Ла Лиге»

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы заиграть в Примере.

«У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Головин? Да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдется место в Ла Лиге», – сказал Йерро.