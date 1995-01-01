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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Йерро: «Таким, как Головин, найдется место в Ла Лиге»

    Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы заиграть в Примере.

    «У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Головин? Да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдется место в Ла Лиге», – сказал Йерро.

    • Головин – воспитанник ЦСКА.
    • Летом 2018 года хавбек за 30 миллионов евро перешел в «Монако».
    • В его активе 38 матчей, четыре гола и четыре ассиста.
    • Контракт 23-летнего футболиста с монегасками рассчитан до 2023 года.
    • Сейчас в Примере выступает другой россиянин Денис Черышев.

    Источник: InoProSport

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