Йерро: «Таким, как Головин, найдется место в Ла Лиге»

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы заиграть в Примере.
«У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Головин? Да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдется место в Ла Лиге», – сказал Йерро.
- Головин – воспитанник ЦСКА.
- Летом 2018 года хавбек за 30 миллионов евро перешел в «Монако».
- В его активе 38 матчей, четыре гола и четыре ассиста.
- Контракт 23-летнего футболиста с монегасками рассчитан до 2023 года.
- Сейчас в Примере выступает другой россиянин Денис Черышев.