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    Тренер сборной Испании Йерро: «Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков»

    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением об игре Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против португальцев (3:3).

    «Когда играешь против такого игрока, как Криштиану, такие моменты случаются. Две трети матча мы держали мяч, команда долго владела мячом, была уверена в себе. Но возникают сбои в деталях. Не поменял бы Криштиану ни на одного из своих игроков», — сказал испанец.

    Напомним, Йерро сменил в должности Хуана Лопетеги, который был уволен за день до старта турнира.

    После 1-го тура испанцы и португальцы делят вторую строчку в таблице группы B. Квартет возглавляет команда Ирана, обыгравшая Марокко (1:0).

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2018 06:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2018, 11:17

      Не поменял бы Йерро ни на одного Лопетеги...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2018, 11:17

      Правильно сказал что бы моральный дух команды был высок,он в них верит...так и надо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 16 июня 2018, 10:58

      Христиану сааамый великий наааапод за всю историю морового футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Smithy 16 июня 2018, 10:39

      А что вы ожидали услышать? "Да, меня на самом деле бесит Яго Аспас, его бы с удовольствием обменял на Роналду"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 16 июня 2018, 10:21

      Лукавит с*ка!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 16 июня 2018, 08:49

      А Криша никто и не предлагает менять.

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