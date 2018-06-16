Тренер сборной Испании Йерро: «Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением об игре Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против португальцев (3:3).

«Когда играешь против такого игрока, как Криштиану, такие моменты случаются. Две трети матча мы держали мяч, команда долго владела мячом, была уверена в себе. Но возникают сбои в деталях. Не поменял бы Криштиану ни на одного из своих игроков», — сказал испанец.

Напомним, Йерро сменил в должности Хуана Лопетеги, который был уволен за день до старта турнира.

После 1-го тура испанцы и португальцы делят вторую строчку в таблице группы B. Квартет возглавляет команда Ирана, обыгравшая Марокко (1:0).