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  • Йерро: «Горжусь сборной Испании. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов»

Йерро: «Горжусь сборной Испании. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов»

1 июля 2018, 22:36
13

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти). Специалист гордится своей командой.

«Это футбол. Мы закончили свое выступление в России. Мы провели хороший матч, боролись до последней минуты, но, к сожалению, дошли до серии пенальти. Это лотерея. Тем не менее, я горжусь командой. Все, что можно, они сделали. Для меня как для тренера это важный момент.

Мы настраивались на победу, на победу против любого соперника. Еще раз благодарю всех футболистов сборной Испании.

Не думаю, что нужно было играть еще агрессивнее. Мы попробовали все варианты. Где-то играли хорошо, контролировали мяч. Все дело кроется в деталях. Где-то не получилось. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов, играющих в защите», – сказал Йерро в эфире «Матч ТВ».

Тренер возглавил испанцев за день до начала чемпионата.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Испания Россия Йерро Фернандо
Комментарии (13)
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ROMAN63new
1530475169
Йерро не справился , от переоценил соперника и выбрал не самый креативный состав. Асенсио, Иско и Коке одновременно-это слишком осторожно. Когда вышёл Иньеста осторожная нудность уже глубоко наладилась и расшевелить игру так и не удалось.
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bset
1530478348
Ну что, слабо нашим обойти достижение соседей украинцев?
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Par Mezan
1530478409
Сложно играть против команды, в которую мало кто верил, но за которой стоит целая великая страна. Этот матч выиграла не сборная России по футболу - этот матч выиграла РОССИЯ!
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baden69
1530481864
Очень культурно все сказал. Испания была сильнее, но нам повезло...
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Мары
1530482407
Испанцы по игре были техничней, понапористей, попижонистей если можно так сказать.А наши упёрлись буром и вынесли элитную сборную на фиг с этого чемпионата.Чисто на упрямстве, упорстве и характере.
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zigbert
1530526864
Хорошо сказал Йеро.
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Пастырь
1530557102
Йерро дал тактично понять что они были сильнее, но для меня вчерашний матч был не так однозначен. Да, Испания владела мячом, но НИЧЕГО толком и не создала кроме давления на наши ворота. Мы все понимаем что мы по уровню игроков ниже, но вчера по самоотдаче и дисциплине мы были сильнее. Не самый зрелищный матч по игре, но самый ВАЖНЫЙ по результату.
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САДЫЧОК
1530617125
Йерро ты был выдающимся игроком ! но тренер слабый !-слабее тебя только наверное Сампаоли и усы !----Как можно было весь матч атаковать левым краем ?--ведь там единственно сильнейший игрок сборной России Марио Фернандес ! и не атаковать справа ? КАК?..это говорит о том что совершенно не изучал сборную России !
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