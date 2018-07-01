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    Йерро: «Горжусь сборной Испании. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов»

    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти). Специалист гордится своей командой.

    «Это футбол. Мы закончили свое выступление в России. Мы провели хороший матч, боролись до последней минуты, но, к сожалению, дошли до серии пенальти. Это лотерея. Тем не менее, я горжусь командой. Все, что можно, они сделали. Для меня как для тренера это важный момент.

    Мы настраивались на победу, на победу против любого соперника. Еще раз благодарю всех футболистов сборной Испании.

    Не думаю, что нужно было играть еще агрессивнее. Мы попробовали все варианты. Где-то играли хорошо, контролировали мяч. Все дело кроется в деталях. Где-то не получилось. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов, играющих в защите», – сказал Йерро в эфире «Матч ТВ».

    Тренер возглавил испанцев за день до начала чемпионата.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 22:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 июля 2018, 14:25

      Йерро ты был выдающимся игроком ! но тренер слабый !-слабее тебя только наверное Сампаоли и усы !----Как можно было весь матч атаковать левым краем ?--ведь там единственно сильнейший игрок сборной России Марио Фернандес ! и не атаковать справа ? КАК?..это говорит о том что совершенно не изучал сборную России !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 2 июля 2018, 21:45

      Йерро дал тактично понять что они были сильнее, но для меня вчерашний матч был не так однозначен. Да, Испания владела мячом, но НИЧЕГО толком и не создала кроме давления на наши ворота. Мы все понимаем что мы по уровню игроков ниже, но вчера по самоотдаче и дисциплине мы были сильнее. Не самый зрелищный матч по игре, но самый ВАЖНЫЙ по результату.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 13:21

      Хорошо сказал Йеро.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июля 2018, 01:00

      Испанцы по игре были техничней, понапористей, попижонистей если можно так сказать.А наши упёрлись буром и вынесли элитную сборную на фиг с этого чемпионата.Чисто на упрямстве, упорстве и характере.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 2 июля 2018, 00:51

      Очень культурно все сказал. Испания была сильнее, но нам повезло...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 июля 2018, 23:53

      Сложно играть против команды, в которую мало кто верил, но за которой стоит целая великая страна. Этот матч выиграла не сборная России по футболу - этот матч выиграла РОССИЯ!

      5
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Par Mezan 2 июля 2018, 00:10

      Красавчик, хорошо написал!!!

      3
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > Par Mezan 2 июля 2018, 01:18

      Россия - КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ ДЛЯ СЕРДЦА РУССКОГО СЛИЛОСЬ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июля 2018, 23:52

      Ну что, слабо нашим обойти достижение соседей украинцев?

      3
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > bset 2 июля 2018, 01:30

      А кто там достиг чего-то?
      Обрубили Мариуполь, Харьков и Днепропетровск, Луганск, Одессу разогнали... Шахтёр втоптали в Львовское дерьмо - на их площадках поиграли...
      РОССИЯ!!! ДОНБАСС!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > GoLenaStop 2 июля 2018, 09:37

      Я вообще-то про 1/4 финала в 2006 году.....

      2
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 1 июля 2018, 22:59

      Йерро не справился , от переоценил соперника и выбрал не самый креативный состав. Асенсио, Иско и Коке одновременно-это слишком осторожно.
      Когда вышёл Иньеста осторожная нудность уже глубоко наладилась и расшевелить игру так и не удалось.

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > ROMAN63new 2 июля 2018, 01:24

      А есть ли смысл дёргать лишний раз
      Бойца , что кулаке зажал ПРИПАС?
      РОССИЯ!!!

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