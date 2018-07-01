Йерро: «Горжусь сборной Испании. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов»

Йерро ты был выдающимся игроком ! но тренер слабый !-слабее тебя только наверное Сампаоли и усы !----Как можно было весь матч атаковать левым краем ?--ведь там единственно сильнейший игрок сборной России Марио Фернандес ! и не атаковать справа ? КАК?..это говорит о том что совершенно не изучал сборную России !
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти). Специалист гордится своей командой.
«Это футбол. Мы закончили свое выступление в России. Мы провели хороший матч, боролись до последней минуты, но, к сожалению, дошли до серии пенальти. Это лотерея. Тем не менее, я горжусь командой. Все, что можно, они сделали. Для меня как для тренера это важный момент.
Мы настраивались на победу, на победу против любого соперника. Еще раз благодарю всех футболистов сборной Испании.
Не думаю, что нужно было играть еще агрессивнее. Мы попробовали все варианты. Где-то играли хорошо, контролировали мяч. Все дело кроется в деталях. Где-то не получилось. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов, играющих в защите», – сказал Йерро в эфире «Матч ТВ».
Тренер возглавил испанцев за день до начала чемпионата.
Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю
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