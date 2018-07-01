Йерро: «Горжусь сборной Испании. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти). Специалист гордится своей командой.

«Это футбол. Мы закончили свое выступление в России. Мы провели хороший матч, боролись до последней минуты, но, к сожалению, дошли до серии пенальти. Это лотерея. Тем не менее, я горжусь командой. Все, что можно, они сделали. Для меня как для тренера это важный момент.

Мы настраивались на победу, на победу против любого соперника. Еще раз благодарю всех футболистов сборной Испании.

Не думаю, что нужно было играть еще агрессивнее. Мы попробовали все варианты. Где-то играли хорошо, контролировали мяч. Все дело кроется в деталях. Где-то не получилось. Сложно действовать против 11-и сплоченных футболистов, играющих в защите», – сказал Йерро в эфире «Матч ТВ».

Тренер возглавил испанцев за день до начала чемпионата.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

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