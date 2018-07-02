Йерро: «Не хочу оценивать сборную России, но всего ей доброго»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти) пожелал добра нашей команде в дальнейшем.

– Может ли сборная Россия пройти дальше?

– Не хочу оценивать Россию, пусть это делает их тренер, который очень успешно работает, кстати. У России умелые игроки, знающие свою задачу. Всего им доброго.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

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