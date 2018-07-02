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    Йерро: «Не хочу оценивать сборную России, но всего ей доброго»

    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против россиян (1:1, 3:4 по пенальти) пожелал добра нашей команде в дальнейшем.

    – Может ли сборная Россия пройти дальше?

    – Не хочу оценивать Россию, пусть это делает их тренер, который очень успешно работает, кстати. У России умелые игроки, знающие свою задачу. Всего им доброго.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.07.2018 00:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +192

      PAK32 23 июля 2019, 20:50

      зюба танк

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      PAK32 > PAK32 23 июля 2019, 20:51

      всех растолкает

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      PAK32 > PAK32 23 июля 2019, 20:51

      испацы мелкие

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      PAK32 > PAK32 23 июля 2019, 20:51

      у нас дерево крупноке

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:12

      Удачи и тебе Фернандо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 2 июля 2018, 10:20

      Испания очень хорошая команда, что тут говорить. Просто она не разу не играла против такой команды, которая 120 минут, сидит в обороне и практически не выходит в атаку и именно такой стиль игры российской сборной, поставил в тупик сборную Испании. Они за всю свою новую историю, ни разу не играли против такой тактики. Испанцы привыкли ловить на атаках и на пассах, а как тут на этом поймаешь если все 10 человек 120 минут проводят на своем поле в обороне. Именно этот фактор, на мой взгляд, сыграл определяющую роль в матче. Более 1200 испанских передач за матч и нет результата, наверное такое с испанцами было в первые.

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Болельщик Реал Мадрида 2 июля 2018, 16:17

      Испания, также как и Россия играла в антифутбол. Что стоять безвылазно практически на своей половине поля, что гонять круглого меж собой без продвижения к штрафной противника- это две стороны одной и той же хреновины. Российский антифутбол победил, за что ему почет и уважение.

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 2 июля 2018, 09:50

      Хороший человек Йерро, удачи ему, пусть остается на нынешнем посту.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Вомбат 2 июля 2018, 10:16

      Он уже подписал контракт со "сливочными". Тренировать "красную фурию", будет кто-то другой.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Болельщик Реал Мадрида 2 июля 2018, 10:20

      ???? ты точно болельщик Реал Мадрида? или это я что то путаю?
      ведь контракт со "сливочными" подписал Лопотеги, которого по этой причине убрали со сборной. Или Йерро вместе с ним?

      0
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      Рейтинг: +160

      Varnes > VGreen 2 июля 2018, 13:35

      + 1
      :)))

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > VGreen 3 июля 2018, 11:18

      На сколько мне известно, то Йерро,тоже будет в тренерском штабе "галактикос", по крайней мере так утверждала испанская Marca.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Болельщик Реал Мадрида 3 июля 2018, 11:27

      вот как оно...

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 июля 2018, 08:41

      Молодцы,прошли и мы в них не верили!!!А они нам праздник сделали.Пусть так,но прошли дальше.Хорваты тоже не подарок.Да щас вообще слабых нет.

      5
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 2 июля 2018, 06:37

      Не печальтесь Испанцы, просто победил сильнейший!)

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 2 июля 2018, 01:18

      я считаю сборная выбрала правильную тактику,к тому же она принесла результат

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 июля 2018, 00:52

      Спасибо. Достойно и по-мужски.

      4
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 2 июля 2018, 00:28

      Обиделся. И вам удачно долететь домой))

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Смешная Лошадь 2 июля 2018, 01:08

      На что ему обижаться?)

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      Рейтинг: +150

      dvb > vladik12 2 июля 2018, 05:57

      что мы типа игру сушили все дела.
      Вот только испанцы сами вчера плохо играли. Всего пара моментов была толковых. Я прямо не верил что такое бывает.

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