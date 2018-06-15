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    Рамос: «Завтра для нас начинается ЧМ, а мы будто в похоронном бюро»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос высказался об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

    «Кажется, что мы в похоронном бюро, а завтра для нас начинается ЧМ. Нам нужно перевернуть страницу, потому что в ней было мало приятного. Хулен – часть нашего проекта, он помог нам выйти на ЧМ и останется частью нас на турнире. Но нужно перевернуть страницу, и для этого нет никого лучше Йерро.

    Надеюсь, у нас будет такая же сборная, как и прежде. Не нужно оценивать действия других людей, надо сконцентрироваться на спорте. Мы можем доказать что-то только на поле. Нужно закрыть эту тему. После ЧМ каждый сможет высказаться», – сказал Рамос.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Marca

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    15.06.2018 00:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 июня 2018, 10:52

      Ох уж этот Рамос. Именно он со своим другом Пересом всё и натворили, и с Салахом, и с Лопетеги и с похоронным бюро. Это вы его создали, это ваша цель была свалить Испанию на ЧМ-2018, а проигрыши повесить на Пике.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 15 июня 2018, 07:57

      Видно я не зря на Португалию поставил))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 июня 2018, 03:49

      Так тебе и надо, с**а! Чтоб ты про***лся и сломался и на весь мир еще опозорился!

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 00:41

      Кэп правильно все говорит!

      2
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