Ох уж этот Рамос. Именно он со своим другом Пересом всё и натворили, и с Салахом, и с Лопетеги и с похоронным бюро. Это вы его создали, это ваша цель была свалить Испанию на ЧМ-2018, а проигрыши повесить на Пике.
Защитник сборной Испании Серхио Рамос высказался об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.
«Кажется, что мы в похоронном бюро, а завтра для нас начинается ЧМ. Нам нужно перевернуть страницу, потому что в ней было мало приятного. Хулен – часть нашего проекта, он помог нам выйти на ЧМ и останется частью нас на турнире. Но нужно перевернуть страницу, и для этого нет никого лучше Йерро.
Надеюсь, у нас будет такая же сборная, как и прежде. Не нужно оценивать действия других людей, надо сконцентрироваться на спорте. Мы можем доказать что-то только на поле. Нужно закрыть эту тему. После ЧМ каждый сможет высказаться», – сказал Рамос.
Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»