Рамос: «Завтра для нас начинается ЧМ, а мы будто в похоронном бюро»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос высказался об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

«Кажется, что мы в похоронном бюро, а завтра для нас начинается ЧМ. Нам нужно перевернуть страницу, потому что в ней было мало приятного. Хулен – часть нашего проекта, он помог нам выйти на ЧМ и останется частью нас на турнире. Но нужно перевернуть страницу, и для этого нет никого лучше Йерро.

Надеюсь, у нас будет такая же сборная, как и прежде. Не нужно оценивать действия других людей, надо сконцентрироваться на спорте. Мы можем доказать что-то только на поле. Нужно закрыть эту тему. После ЧМ каждый сможет высказаться», – сказал Рамос.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»