Radio Marca: Йерро может возглавить сборную Эквадора

Новым главным тренером сборной Эквадора может стать Фернандо Йерро.
По информации источника, руководство Федерации футбола страны уже провело переговоры с 51-летним испанским специалистом.
- Йерро дважды в своей карьере работал в качестве главного тренера – в «Реал Овьедо» (2016-2017) и сборной Испании (2018).
- Со Испанией Йерро дошел до 1/8 финала чемпионата мира-2018, проиграв России (1:1, 4:5 пен).
- Нынешним главным тренером Эквадора является Хорхе Селисо. Аргентинец был назначен на этот пост в августе 2019 года.
Источник: Radio Marca