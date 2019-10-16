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Radio Marca: Йерро может возглавить сборную Эквадора

16 октября 2019, 01:35

Новым главным тренером сборной Эквадора может стать Фернандо Йерро.

По информации источника, руководство Федерации футбола страны уже провело переговоры с 51-летним испанским специалистом.

  • Йерро дважды в своей карьере работал в качестве главного тренера – в «Реал Овьедо» (2016-2017) и сборной Испании (2018).
  • Со Испанией Йерро дошел до 1/8 финала чемпионата мира-2018, проиграв России (1:1, 4:5 пен).
  • Нынешним главным тренером Эквадора является Хорхе Селисо. Аргентинец был назначен на этот пост в августе 2019 года.

Источник: Radio Marca
Отбор ЧЕ-2020 Весь мир Испания Эквадор Йерро Фернандо
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