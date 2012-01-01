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    Radio Marca: Йерро может возглавить сборную Эквадора

    Новым главным тренером сборной Эквадора может стать Фернандо Йерро.

    По информации источника, руководство Федерации футбола страны уже провело переговоры с 51-летним испанским специалистом.

    • Йерро дважды в своей карьере работал в качестве главного тренера – в «Реал Овьедо» (2016-2017) и сборной Испании (2018).
    • Со Испанией Йерро дошел до 1/8 финала чемпионата мира-2018, проиграв России (1:1, 4:5 пен).
    • Нынешним главным тренером Эквадора является Хорхе Селисо. Аргентинец был назначен на этот пост в августе 2019 года.

    Источник: Radio Marca

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