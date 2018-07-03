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Коке: «Лопетеги был лидером этой команды»

3 июля 2018, 09:02
7

Полузащитник сборной Испании Коке сожалеет, что перед самым стартом чемпионата мира-2018 команду покинул главный тренер Хулен Лопетеги, которого заменил Фернандо Йерро.

«Лопетеги был лидером этой команды. Ситуация после его ухода оказалась тяжелой.

Мы знали, что во время матчей нам надо все равно выкладываться на все сто. И Йерро делал все возможное, а игроки пытались выполнять его задания. Не знаю, останется ли Йерро. Но у нас сильная команда, и ее нельзя потерять.

Грустно, что ушел и Иньеста. Есть надежда, что в следующем отборочном цикле новые игроки привнесут в команду свежесть», – заявил Коке.

Источник: Marca
Чемпионат мира Испания Иньеста Андрес Коке Лопетеги Хулен Йерро Фернандо
Комментарии (7)
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KOLBIS
1530598118
Плохому танцору,как говорится...
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kella
1530599232
На переправе лошадей не меняют!
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OBOLEV
1530599965
Дело не в том что сборная Испании плохо играла, а в том что у них не было плана Б. Тики-така и не более. С таким территориальным преимуществом и создать один момент в контроатаке? При всем уважении напы у Испании не особо. Что АСПАС что МОРЕНО. В свое время Маур придумал в Атаку ЦЗ отправлять. Вчера так же Бельгия играла Еще одного давить. У Испании такого человека не нашлешь.
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3ton
1530601147
Я еще перед чемпионатом написал -"спасибо Реалу за провал сборной Испании на ЧМ" Йерро тренер никакой, что он и доказал.
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acer2003
1530605432
Тоже,думаю,что Федерация футбола Испании погарячилась,уволив Лапотеги ((
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orzy
1530606936
Лет наверно 24 Испания не будет чемпионом
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