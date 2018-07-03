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    Коке: «Лопетеги был лидером этой команды»

    Полузащитник сборной Испании Коке сожалеет, что перед самым стартом чемпионата мира-2018 команду покинул главный тренер Хулен Лопетеги, которого заменил Фернандо Йерро.

    «Лопетеги был лидером этой команды. Ситуация после его ухода оказалась тяжелой.

    Мы знали, что во время матчей нам надо все равно выкладываться на все сто. И Йерро делал все возможное, а игроки пытались выполнять его задания. Не знаю, останется ли Йерро. Но у нас сильная команда, и ее нельзя потерять.

    Грустно, что ушел и Иньеста. Есть надежда, что в следующем отборочном цикле новые игроки привнесут в команду свежесть», – заявил Коке.

    Источник: Marca

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    03.07.2018 09:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +142

      orzy 3 июля 2018, 11:35

      Лет наверно 24 Испания не будет чемпионом

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июля 2018, 11:10

      Тоже,думаю,что Федерация футбола Испании погарячилась,уволив Лапотеги ((

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 3 июля 2018, 09:59

      Я еще перед чемпионатом написал -"спасибо Реалу за провал сборной Испании на ЧМ"
      Йерро тренер никакой, что он и доказал.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > 3ton 3 июля 2018, 10:24

      Спасибо Гвардиоле за тики таку они так никогда и ничего не выиграют все кто так играют все уже вылетели даже немцы большую часть матча играют точно также катая мяч вокруг штрафной а толку ноль так играет Барса после Гвардиолы так играет Бавария после Гвардиолы так играет МС а надо играть как Челси при Конте в прошлом году они бы и в этом году играли но всякие Азары и Виллианы возомнили себя богами и слили Конте также как в свое время Маура

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 3 июля 2018, 09:39

      Дело не в том что сборная Испании плохо играла, а в том что у них не было плана
      Б. Тики-така и не более. С таким территориальным преимуществом и создать один момент в контроатаке? При всем уважении напы у Испании не особо. Что АСПАС что МОРЕНО. В свое время Маур придумал в Атаку ЦЗ отправлять. Вчера так же Бельгия играла Еще одного давить. У Испании такого человека не нашлешь.

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 3 июля 2018, 09:27

      На переправе лошадей не меняют!

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 09:08

      Плохому танцору,как говорится...

      0
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