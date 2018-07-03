Коке: «Лопетеги был лидером этой команды»

Полузащитник сборной Испании Коке сожалеет, что перед самым стартом чемпионата мира-2018 команду покинул главный тренер Хулен Лопетеги, которого заменил Фернандо Йерро.

«Лопетеги был лидером этой команды. Ситуация после его ухода оказалась тяжелой.

Мы знали, что во время матчей нам надо все равно выкладываться на все сто. И Йерро делал все возможное, а игроки пытались выполнять его задания. Не знаю, останется ли Йерро. Но у нас сильная команда, и ее нельзя потерять.

Грустно, что ушел и Иньеста. Есть надежда, что в следующем отборочном цикле новые игроки привнесут в команду свежесть», – заявил Коке.