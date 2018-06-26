Йерро: «Россия может создать нам большие проблемы»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России.

«Я не люблю выделять конкретных игроков и говорить о конкретных именах. Мне нравится говорить о том, что нам нужно готовиться, перед нами стоит тяжелая задача. Мы знаем, что будет сложно. В Москве потрясающий стадион.

Мы говорим глобально, не хочу зацикливаться на конкретном игроке. Россия может создать нам большие трудности», – сказал Йерро.

Встреча пройдeт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».