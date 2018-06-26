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Йерро: «Россия может создать нам большие проблемы»

26 июня 2018, 01:24
17

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России.

«Я не люблю выделять конкретных игроков и говорить о конкретных именах. Мне нравится говорить о том, что нам нужно готовиться, перед нами стоит тяжелая задача. Мы знаем, что будет сложно. В Москве потрясающий стадион.

Мы говорим глобально, не хочу зацикливаться на конкретном игроке. Россия может создать нам большие трудности», – сказал Йерро.

Встреча пройдeт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Испания Россия Йерро Фернандо
Комментарии (17)
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panmon
1529968470
Может создать а может и нет. Наши чем хороши - смотри не смотри а все равно не понятно как следующий матч сыграют
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woyser
1529975033
Черышев, Головин, Зобнин - вот ваша проблема, но к сожалению это не вся сборная России.
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Рубик Докоян
1529987605
Кто вам может создать проблемы из наших раз-два и обчёлся, а вот самим себе создать проблемы у нас целая команда во главе с тренером...
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Ilya_1953
1529987693
Россия встала с колен и вы поставили ее ра - ом.
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neveldomha
1529990585
Вы охренеете от нашей беспомощности.
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a-rakhmatov
1529991522
Ничья Испании с Морокко дает какую-то надежду на успех нашей сборной...
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juvseriy
1529994723
3:3 мы уже с Испанией играли при Черчесове, есть вероятность повторить, но очень маленькая. Сил столько нет, чтобы весь матч прессинговать, не давая им продохнуть
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Тибер
1529997863
И обязательно создаст! ))))
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zigbert
1530014277
Выдающегося футбола испанцы пока не показывают ,надо воспользоваться моментом.
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Dimon013
1530017277
Вперед Россия!!!
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