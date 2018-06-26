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    Йерро: «Россия может создать нам большие проблемы»

    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России.

    «Я не люблю выделять конкретных игроков и говорить о конкретных именах. Мне нравится говорить о том, что нам нужно готовиться, перед нами стоит тяжелая задача. Мы знаем, что будет сложно. В Москве потрясающий стадион.

    Мы говорим глобально, не хочу зацикливаться на конкретном игроке. Россия может создать нам большие трудности», – сказал Йерро.

    Встреча пройдeт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

    Источник: Sports.ru

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    26.06.2018 01:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 июня 2018, 15:47

      Вперед Россия!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 14:57

      Выдающегося футбола испанцы пока не показывают ,надо воспользоваться моментом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:24

      И обязательно создаст! ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 26 июня 2018, 09:32

      3:3 мы уже с Испанией играли при Черчесове, есть вероятность повторить, но очень маленькая. Сил столько нет, чтобы весь матч прессинговать, не давая им продохнуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 июня 2018, 08:38

      Ничья Испании с Морокко дает какую-то надежду на успех нашей сборной...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 26 июня 2018, 08:23

      Вы охренеете от нашей беспомощности.

      3
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 26 июня 2018, 07:34

      Россия встала с колен и вы поставили ее ра - ом.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 07:33

      Кто вам может создать проблемы из наших раз-два и обчёлся, а вот самим себе создать проблемы у нас целая команда во главе с тренером...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 26 июня 2018, 06:43

      Просто уважение соперника,не более.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 июня 2018, 06:34

      Проиграть крупно?

      0
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