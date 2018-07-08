Йерро покинул посты главного тренера сборной Испании и спортивного директора федерации

За время пребывания на ЧМ Йерро не успел инфицироваться от наших министров спорта-строительства и честно написал заявление.
Как информирует официальный сайт Королевской федерации футбола Испании, Фернандо Йерро покинул пост спортивного директора организации. Он занимал его с ноября прошлого года.
Бывший игрок мадридского «Реала» тренировал сборную Испании на чемпионате мира-2018, эту должность Йерро также покидает.
Испанцы закончили выступления на мировом чемпионате на стадии 1/8 финала, проиграв сборной России.