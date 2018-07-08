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    Йерро покинул посты главного тренера сборной Испании и спортивного директора федерации

    Как информирует официальный сайт Королевской федерации футбола Испании, Фернандо Йерро покинул пост спортивного директора организации. Он занимал его с ноября прошлого года.

    Бывший игрок мадридского «Реала» тренировал сборную Испании на чемпионате мира-2018, эту должность Йерро также покидает.

    Испанцы закончили выступления на мировом чемпионате на стадии 1/8 финала, проиграв сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 14:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 15:38

      За время пребывания на ЧМ Йерро не успел инфицироваться от наших министров спорта-строительства и честно написал заявление.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 июля 2018, 15:00

      у Йерро был уникальный шанс-но он плохо подготовился к матчу с нашими ! как можно было атаковать все время через левый край ! это же очевидно что там у нас сильнейший защитник М Фернандес !...ГЛУПО !

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