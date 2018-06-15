Йерро – о матче с Португалией: «Менять что-то в этой ситуации просто невозможно»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро не собирается менять игру команды после увольнения Хулена Лопетеги.

«У нас не было времени, чтобы что-то менять, но мы знаем четко, что нам нужно. Четкая идея и четкая концепция. И менять что-то в этой ситуации просто невозможно.

Достаточно много работы было сделано. Мы очень уважаем соперника, это команда с огромным опытом, это чемпион Европы. Но мы преисполнены уверенности, что наши ребята могут выиграть этот матч. Мы уверены, что достаточно подготовлены.

Соперника мы уважаем, но полностью уверены и в наших ребятах, и в том, что работа принесет плоды», – рассказал Йерро.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Португалия – Испания состоится в пятницу, 15 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.