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    Йерро – о матче с Португалией: «Менять что-то в этой ситуации просто невозможно»

    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро не собирается менять игру команды после увольнения Хулена Лопетеги.

    «У нас не было времени, чтобы что-то менять, но мы знаем четко, что нам нужно. Четкая идея и четкая концепция. И менять что-то в этой ситуации просто невозможно.

    Достаточно много работы было сделано. Мы очень уважаем соперника, это команда с огромным опытом, это чемпион Европы. Но мы преисполнены уверенности, что наши ребята могут выиграть этот матч. Мы уверены, что достаточно подготовлены.

    Соперника мы уважаем, но полностью уверены и в наших ребятах, и в том, что работа принесет плоды», – рассказал Йерро.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Португалия – Испания состоится в пятницу, 15 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2018 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 11:29

      Успехов Фурии!

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