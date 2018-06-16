Йерро: «Ошибки Де Хеа? У игроков бывают плохие матчи»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал игру голкипера Давида Де Хеа в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Португалии (3:3).

«Мы команда. У игроков бывают плохие матчи, но от этого мы не перестаем быть одним целым. Мы не можем обвинять кого-то одного в пропущенных голах и оставлять его за бортом. Мы хотим оставаться командой, которая, надеемся, сможет пройти далеко вперед», – сказал Йерро.

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