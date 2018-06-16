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    Йерро: «Ошибки Де Хеа? У игроков бывают плохие матчи»

    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал игру голкипера Давида Де Хеа в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Португалии (3:3).

    «Мы команда. У игроков бывают плохие матчи, но от этого мы не перестаем быть одним целым. Мы не можем обвинять кого-то одного в пропущенных голах и оставлять его за бортом. Мы хотим оставаться командой, которая, надеемся, сможет пройти далеко вперед», – сказал Йерро.

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    Источник: Sport24

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    16.06.2018 00:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 16 июня 2018, 00:07

      Испанцы сегодня были сильнее, если бы не подвел вратарь, наверное победили бы. Но я уверен, что больше он уже не ошибется.

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