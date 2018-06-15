Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

Один игрок против целой команды.

Португалия и Испания рубились так весело, что остальные матчи игрового дня можно было и не смотреть. Египет и Уругвай едва обошлись одним голом в концовке при минимуме моментов. Иран и Марокко отыграли еще хуже, распределив три очка с помощью автогола. Топ-команды отдувались за всех.

Роналду реализовал пенальти уже на четвертой минуте, когда сфолил его партнер по «Реалу» Начо. Пересечения в этом матче так и сыграли главную роль, хотя Криштиану старался больше остальных. Его соперник Диего Коста классно поработал локтями и сделал себе трудовой гол. Потом всех смутила ошибка Де Хеа, но Коста ответил снова.

Решающие эпизоды – чудесная реабилитация от Начо и штрафной Криштиану. Испанец сходу пульнул по отскочившему мячу и тот залетел от двух штанг. Роналду заработал стандарт в концовке, а потом легко перебросил стенку.

Криш решает!

twit text — jusra(@jussi_rules) 15 июня 2018 г.

Перед матчем в Сочи творилось удивительное. Бразильцы раздавали футболки с автографами, а фанаты Панамы кричали громче всех. Но главное все равно происходило на поле. Там теперь обсуждают две вещи. Нейтральные болельщики говорят о возможной симуляции Роналду в моменте с пенальти и смеются над Давидом Де Хеа.

Кажется, испанскому вратарю эту ошибку будут вспоминать еще долго:

twit text — Alejandro (@Alej_Pal) 15 июня 2018 г.

Этот мяч позволил Роналду создать себе удивительную статистику. Он оформил 51-й хет-трик в карьере.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) 15 июня 2018 г.

twit text — Gnana Jenitus Snowel (@GSnowel) 15 июня 2018 г.

А одного из лучших голкиперов мира сравнивают с Кариусом.

twit text — ahmed elayek (@ahmeddelayek) 15 июня 2018 г.

twit text — Supercooled Gaming (@SupercooledReal) 15 июня 2018 г.

twit text — Liam McLoughlin (@ljpmcloughlin) 15 июня 2018 г.

Обычно так пропускают английские вратари.

twit text — Adam Widdrington (@AddingRandomWit) 15 июня 2018 г.

twit text — Килт Паймейкер (@PeregrinsShire) 15 июня 2018 г.

Новые характеристики Де Хеа:

twit text — Valentin (@valentinharo) 15 июня 2018 г.

twit text — Stefan (@stefan655) 15 июня 2018 г.

Роналду хорош, а Де Хеа команду подвел. Теперь Иран вышел на первое место в группе В, а в «Реале» лишний раз подумают, делать ли Роналду и Де Хеа одноклубниками. Вратарь уже лишил сборную Испании трех очков в стартовом матче турнира.