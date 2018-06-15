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    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу


    3.8
    Голосов: 9
    15.06.2018 22:00
    Один игрок против целой команды.

    Португалия и Испания рубились так весело, что остальные матчи игрового дня можно было и не смотреть. Египет и Уругвай едва обошлись одним голом в концовке при минимуме моментов. Иран и Марокко отыграли еще хуже, распределив три очка с помощью автогола. Топ-команды отдувались за всех.

    Роналду реализовал пенальти уже на четвертой минуте, когда сфолил его партнер по «Реалу» Начо. Пересечения в этом матче так и сыграли главную роль, хотя Криштиану старался больше остальных. Его соперник Диего Коста классно поработал локтями и сделал себе трудовой гол. Потом всех смутила ошибка Де Хеа, но Коста ответил снова.

    Решающие эпизоды – чудесная реабилитация от Начо и штрафной Криштиану. Испанец сходу пульнул по отскочившему мячу и тот залетел от двух штанг. Роналду заработал стандарт в концовке, а потом легко перебросил стенку.

    Криш решает!

    Перед матчем в Сочи творилось удивительное. Бразильцы раздавали футболки с автографами, а фанаты Панамы кричали громче всех. Но главное все равно происходило на поле. Там теперь обсуждают две вещи. Нейтральные болельщики говорят о возможной симуляции Роналду в моменте с пенальти и смеются над Давидом Де Хеа.

    Кажется, испанскому вратарю эту ошибку будут вспоминать еще долго:

    Этот мяч позволил Роналду создать себе удивительную статистику. Он оформил 51-й хет-трик в карьере.

    А одного из лучших голкиперов мира сравнивают с Кариусом.

    Обычно так пропускают английские вратари.

    Новые характеристики Де Хеа:

    Роналду хорош, а Де Хеа команду подвел. Теперь Иран вышел на первое место в группе В, а в «Реале» лишний раз подумают, делать ли Роналду и Де Хеа одноклубниками. Вратарь уже лишил сборную Испании трех очков в стартовом матче турнира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 9
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    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 17 июня 2018, 16:13

      Красивый матч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 17 июня 2018, 03:18

      Да матч был огненный! Голы просто загляденье!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 июня 2018, 20:18

      да уж, кристина вытянул действительно матч..
      но тут и дехеа конечно виноват, и непонятно зачем пике фолил на роналду - необходимости критичной не было никакой, и замены чтото не очень у испанцев были..
      но в общем испанцы конечно шикарны. получше португалов смотрелись..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 16 июня 2018, 15:39

      Да, монстр. Профи экстра-класса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 16 июня 2018, 12:19

      Может всё-таки дело в причёске вратаря? Кариус, Де Хеа, хвостики, что-то тут не так..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch 16 июня 2018, 12:04

      Вчера Роналду показал Салаху - где будет стоять следующий Золотой мяч!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +80

      war20071 16 июня 2018, 10:56

      РОНАЛДО КРАСАВЕЦ ТАК ВЫТЯНУТЬ СБОРНУЮ ПОРТУГАЛИЮ А ВОТ ИСПАНЦЫ ЗРЯ ТРЕНЕРА ВЫГНАЛИ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +433

      Федун 16 июня 2018, 10:13

      Роналду король притворства и красивых падений в штрафной! *****!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 16 июня 2018, 09:10

      была хорошая заруба

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 июня 2018, 08:38

      просто бешеный матч, даже наши не так играли хотя и счет выигрышный

      0
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