Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

Португалия и Испания рубились так весело, что остальные матчи игрового дня можно было и не смотреть. Египет и Уругвай едва обошлись одним голом в концовке при минимуме моментов. Иран и Марокко отыграли еще хуже, распределив три очка с помощью автогола. Топ-команды отдувались за всех.
Роналду реализовал пенальти уже на четвертой минуте, когда сфолил его партнер по «Реалу» Начо. Пересечения в этом матче так и сыграли главную роль, хотя Криштиану старался больше остальных. Его соперник Диего Коста классно поработал локтями и сделал себе трудовой гол. Потом всех смутила ошибка Де Хеа, но Коста ответил снова.
Решающие эпизоды – чудесная реабилитация от Начо и штрафной Криштиану. Испанец сходу пульнул по отскочившему мячу и тот залетел от двух штанг. Роналду заработал стандарт в концовке, а потом легко перебросил стенку.
Криш решает!
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— jusra(@jussi_rules) 15 июня 2018 г.
Перед матчем в Сочи творилось удивительное. Бразильцы раздавали футболки с автографами, а фанаты Панамы кричали громче всех. Но главное все равно происходило на поле. Там теперь обсуждают две вещи. Нейтральные болельщики говорят о возможной симуляции Роналду в моменте с пенальти и смеются над Давидом Де Хеа.
Кажется, испанскому вратарю эту ошибку будут вспоминать еще долго:
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— Alejandro (@Alej_Pal) 15 июня 2018 г.
Этот мяч позволил Роналду создать себе удивительную статистику. Он оформил 51-й хет-трик в карьере.
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— OptaJoe (@OptaJoe) 15 июня 2018 г.
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— Gnana Jenitus Snowel (@GSnowel) 15 июня 2018 г.
А одного из лучших голкиперов мира сравнивают с Кариусом.
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— ahmed elayek (@ahmeddelayek) 15 июня 2018 г.
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— Supercooled Gaming (@SupercooledReal) 15 июня 2018 г.
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— Liam McLoughlin (@ljpmcloughlin) 15 июня 2018 г.
Обычно так пропускают английские вратари.
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— Adam Widdrington (@AddingRandomWit) 15 июня 2018 г.
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— Килт Паймейкер (@PeregrinsShire) 15 июня 2018 г.
Новые характеристики Де Хеа:
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— Valentin (@valentinharo) 15 июня 2018 г.
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— Stefan (@stefan655) 15 июня 2018 г.
Роналду хорош, а Де Хеа команду подвел. Теперь Иран вышел на первое место в группе В, а в «Реале» лишний раз подумают, делать ли Роналду и Де Хеа одноклубниками. Вратарь уже лишил сборную Испании трех очков в стартовом матче турнира.