Кобелев: «России повезло сыграть в 1/8 финала с Испанией, а не с Португалией»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев уверен, что сборной России повезло встретиться в 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Испании, а не с Португалией.

«Смена тренера повлияла на сборную Испании. При Фернандо Йерро команда играет значительно медленнее, чем при Хулене Лопетеги. Это негативно отражается на игре команды в обороне. Из-за многочисленных потерь в середине поля испанцы нарываются на быстрые контратаки и пропускают мячи.

У нас же на ЧМ-2018 хорошо получаются отборы в середине поля с быстрым переходом в атаку. В связи с этим могу сказать, что, возможно, нам даже повезло, что мы попали именно на испанцев, а не на Португалию.

Не стоит забывать, что за Испанию играют заслуженные мастера, очень титулованные игроки. Как бы испанцы ни выглядели на групповой стадии, они всегда могут прибавить и в качестве, и в движении.

Понятно, что рисунок матча легко читается. Испания будет контролировать мяч, а наша сборная будет играть на быстрых атаках по разряженному пространству.

В такой игре нам очень нужен быстрый форвард, такой как Федор Смолов. Пока у нападающего «Краснодара» на складывается игра на этом ЧМ-2018, но почему бы ему не проявить свои лучшие качества в самый ответственный момент», – считает Кобелев.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.