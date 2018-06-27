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  • Кобелев: «России повезло сыграть в 1/8 финала с Испанией, а не с Португалией»

Кобелев: «России повезло сыграть в 1/8 финала с Испанией, а не с Португалией»

27 июня 2018, 08:17
9

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев уверен, что сборной России повезло встретиться в 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Испании, а не с Португалией.

«Смена тренера повлияла на сборную Испании. При Фернандо Йерро команда играет значительно медленнее, чем при Хулене Лопетеги. Это негативно отражается на игре команды в обороне. Из-за многочисленных потерь в середине поля испанцы нарываются на быстрые контратаки и пропускают мячи.

У нас же на ЧМ-2018 хорошо получаются отборы в середине поля с быстрым переходом в атаку. В связи с этим могу сказать, что, возможно, нам даже повезло, что мы попали именно на испанцев, а не на Португалию.

Не стоит забывать, что за Испанию играют заслуженные мастера, очень титулованные игроки. Как бы испанцы ни выглядели на групповой стадии, они всегда могут прибавить и в качестве, и в движении.

Понятно, что рисунок матча легко читается. Испания будет контролировать мяч, а наша сборная будет играть на быстрых атаках по разряженному пространству.

В такой игре нам очень нужен быстрый форвард, такой как Федор Смолов. Пока у нападающего «Краснодара» на складывается игра на этом ЧМ-2018, но почему бы ему не проявить свои лучшие качества в самый ответственный момент», – считает Кобелев.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Испания Португалия Смолов Федор Кобелев Андрей Лопетеги Хулен Йерро Фернандо
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1530077431
Пруха в спорте и в футболе в частности многое значит, но мастерство наших игроков и испанских не сопоставимы. Посмотрим какой будет состав, расстановка и выбранная тактика на эту игру.
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Иванов Иван Иванович
1530078038
Ладно когда болельщики дают неадекватные прогнозы и слепо верят в команду, но когда бывший профессиональный футболист и тренер порит такую пургу, я честно говоря не понимаю этого
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Cules2013
1530079229
Ещё один "везунчик" нашёлся) Играть нашим, что против Испании, что Португалии, наверное, было бы одинаково тяжело, просто разные стили игры. Португальцы больше любят сушить игру, выступать 2 номером, а испанцы, напротив, забрать себе мяч и атаковать. Принципиальная разница в том, что Португалии можно проиграть 0-1, а Испании 0-4. Я не верю, что наши пройдут испанцев. Всё же более пассивная тактика португальцев нам была бы удобнее. А так, если даже по ходу игры с испанцами события будут развиваться по приемлемому для нас сценарию, то в концовке игры испанцы додавят - наши не умеют выдерживать такое давление, особенно под конец игры, там уже все на ободах будут. Первый раз, что-ли?
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Smekaev
1530081056
По итогам просмотра матчей на групповой стадии, можно сделать вывод, что не так важно, кто лучше играет, важно кому судья лучше подсвистывает. Так что и у нас есть шанс...
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Zenmaster
1530083145
...лять сколько у нас експертов и такую куйню порят !!! Достаточно сказать , что матч непредсказуем и победит тот -- кто отдаст всего себя и немного больше !!!!!
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Опорник84
1530084891
Это чем же повезло?
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zigbert
1530174832
Хотелось бы что бы наша сборная проявила свои лучшие качества. И что бы не было разговоров о безвольной игре.
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