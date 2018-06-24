Йерро: «На ЧМ-2010 Испания проиграла первый матч. Никто не верил, что мы станем чемпионами»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Марокко.

– Половина этой команды была в Бразилии. Что улучшилось?

– Восемь лет назад в Африке мы проиграли первый матч, никто не думал, что мы станем чемпионами. Мы не можем думать о прошлом, мы думаем о завтрашнем дне. Завтра вечером у нас игра, мы думаем о команде Марокко, о том, что нужно бороться за первое место.

Мы не можем думать о том, что было четыре года назад, восемь лет назад. Мы сосредоточены только на завтрашнем дне. Посмотрим, сможем ли мы выйти на первое место, это наша главная задача.

Матч Испания – Марокко пройдет завтра, 25 июня. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.