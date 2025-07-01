Экс-игрок и тренер «Рубина» спас футболиста во время матча, оказав первую помощь

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оказал первую помощь вратарю. Инцидент произошел в первом тайме отборочного матча чемпионата России по Поволжью между командами 2011 года рождения «Сокол Трудовые резервы» и «Динамо» из Казани.

Вратарь одной из команд столкнулся с футболистом соперника и потерял сознание. Шаронову удалось привести игрока в чувство.