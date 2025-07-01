Экс-игрок и тренер «Рубина» спас футболиста во время матча, оказав первую помощь

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оказал первую помощь вратарю. Инцидент произошел в первом тайме отборочного матча чемпионата России по Поволжью между командами 2011 года рождения «Сокол Трудовые резервы» и «Динамо» из Казани.
Вратарь одной из команд столкнулся с футболистом соперника и потерял сознание. Шаронову удалось привести игрока в чувство.
- Шаронов выступал за «Рубин» с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год.
- После завершения карьеры игрока он тренировал «Рубин» и «СКА-Хабаровск».
- Он дважды становился чемпионом России в составе «Рубина».
Источник: «Спорт-Экспресс»