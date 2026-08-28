Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов оценил чемпионские перспективы «Спартака».

«Что касается претендентов на чемпионство, уже не первый год назывались фавориты. Это не сбывалось, если говорить о «Спартаке». Мы помним, как команду перед зимней паузой называли чемпионом. Есть пул клубов, которые будут бороться за золото.

Наш чемпионат разбит на две части с большим перерывом. Это имеет большое влияние – целостности лиги нет. Если бы она была, тогда могли бы посмотреть по динамике, исходя из тех результатов, которых добиваются команды. «Спартак» естественно в числе команд, борющихся за чемпионство», – сказал Шаронов.