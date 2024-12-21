Рахимов ответил Шаронову, назвавшему «Рубин» середняком

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на слова Романа Шаронова про казанский клуб.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.

Команда набрала 26 очков в 18 турах.

Шаронов заявил, что «Рубин» из топ-клуба превратился в середняка.

«Нужна объективность в этой ситуации. Надо понимать, когда ты становишься чемпионом, какое это было время, какие были возможности у клуба. Те приобретения, которые были сделаны тогда по той ситуации финансовой, они располагали к тому, что команда могла быть наверху.

В последние полтора года мы знаем, что происходило с командой. Команда потеряла место в РПЛ, и нужно было возвращаться. А возвращение всегда сложно – это очередные изменения в составе.

Выстроить эту работу сложно. Ты должен соответствовать уровню РПЛ. Это совершенно другой уровень игры, скорости.

Роман, может быть, говорит правильные вещи. Но здесь и вопрос к нему самому. Он же сам работал. Почему он находился не там, наверху?» – сказал Рахимов.