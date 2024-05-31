Шаронов отправлен в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Романа Шаронова с поста главного тренера команды.

«Главный тренер Роман Шаронов, старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачeв покидают «СКА-Хабаровск».

Благодарим специалистов за время, проведенное в клубе. Желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» – говорится в сообщении клуба.