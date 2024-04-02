Тренер «СКА-Хабаровска»: «Мы были сильнее «Динамо»

Главный тренер «СКА‑Хабаровска» Роман Шаронов считает, что его команда сыграла лучше, чем «Динамо», несмотря на итоговое поражение.

Москвичи победили со счетом 2:1.

Они вышли в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Для меня важно, что мы были сильнее «Динамо». Я сказал это игрокам, я благодарен им за это. Для меня футбол – это больше, чем счет на табло, хоть все мы и играем на результат.

Еще раз спасибо всем игрокам, что они воплощают мои идеи в реальность. Сегодня все видели и поняли, насколько мы были неплохи.

«Динамо» – команда с акцентом на атаку. Это было видно, как они продвигают мяч. У них была ротация в составе, но стиль игры не изменился.

У них есть проблемы в плане организации в обороне. Для меня они не так хороши в высоком прессинге и оппозиционной обороне. Мы отталкивались от этого.

Сегодня была сделала такая структура в атаке, которая позволила нам иметь эпизоды в оппозиционных атаках.

У каждого клуба должна быть инфраструктура, каждый клуб играет для своих болельщиков», – сказал Шаронов.