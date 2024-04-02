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    Тренер «СКА-Хабаровска»: «Мы были сильнее «Динамо»

    Главный тренер «СКА‑Хабаровска» Роман Шаронов считает, что его команда сыграла лучше, чем «Динамо», несмотря на итоговое поражение.

    • Москвичи победили со счетом 2:1.
    • Они вышли в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

    «Для меня важно, что мы были сильнее «Динамо». Я сказал это игрокам, я благодарен им за это. Для меня футбол – это больше, чем счет на табло, хоть все мы и играем на результат.

    Еще раз спасибо всем игрокам, что они воплощают мои идеи в реальность. Сегодня все видели и поняли, насколько мы были неплохи.

    «Динамо» – команда с акцентом на атаку. Это было видно, как они продвигают мяч. У них была ротация в составе, но стиль игры не изменился.

    У них есть проблемы в плане организации в обороне. Для меня они не так хороши в высоком прессинге и оппозиционной обороне. Мы отталкивались от этого.

    Сегодня была сделала такая структура в атаке, которая позволила нам иметь эпизоды в оппозиционных атаках.

    У каждого клуба должна быть инфраструктура, каждый клуб играет для своих болельщиков», – сказал Шаронов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2024 20:46
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    Комментарии (4)
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    Спартач80
    1712081631
    А ещё ты Берлин брал 3 раза в 45-м, одну харю...
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    Алексей З
    1712119404
    Главное в этом бреде, последний абзац. Играть должны для своих болельщиков , для хабаровчан , а не за тысячи км от дома.
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