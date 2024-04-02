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    • «СКА-Хабаровск» – «Динамо»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 2 апреля

    «СКА-Хабаровск» – «Динамо»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 2 апреля

    В рамках 2 этапа четвертьфинала Кубка России в нижней сетке хабаровский «СКА» сыграет с московским «Динамо». Игра состоится 2 апреля 2024 года и начнется в 17:30 по мск.

    «СКА-Хабаровск»

    В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. Отметим, хабаровчкане не проигрывают на протяжении трех матчей кряду. В предыдущем матче «СКА» переиграл саратовский «Сокол» со счетом 3:1. В последнем матче Кубка России хабаровчане в серии пенальти победили «Сочи» (1:1 в основное время).

    «Динамо»

    Москвичи в последних пяти матчах выиграли три встречи и потерпели два поражения. В предыдущем матче команда уступила «Ростову» со счетом 1:4. В последнем матче Кубка России «Динамо» проиграло «Зениту» – 0:2.

    Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Динамо»

    В трех последних очных встречах побеждало московское «Динамо». Столичный клуб фаворит предстоящего поединка. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.51).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2024 09:17
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