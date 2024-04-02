В рамках 2 этапа четвертьфинала Кубка России в нижней сетке хабаровский «СКА» сыграет с московским «Динамо». Игра состоится 2 апреля 2024 года и начнется в 17:30 по мск.

«СКА-Хабаровск»

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. Отметим, хабаровчкане не проигрывают на протяжении трех матчей кряду. В предыдущем матче «СКА» переиграл саратовский «Сокол» со счетом 3:1. В последнем матче Кубка России хабаровчане в серии пенальти победили «Сочи» (1:1 в основное время).

«Динамо»

Москвичи в последних пяти матчах выиграли три встречи и потерпели два поражения. В предыдущем матче команда уступила «Ростову» со счетом 1:4. В последнем матче Кубка России «Динамо» проиграло «Зениту» – 0:2.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Динамо»

В трех последних очных встречах побеждало московское «Динамо». Столичный клуб фаворит предстоящего поединка. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.51).