Личка прокомментировал победу «Динамо» над «СКА-Хабаровском» в Фонбет Кубке России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча со «СКА-Хабаровском».

Москвичи победили со счетом 2:1.

Они вышли в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Не хочу говорить про условия. Понятно, что ситуация для нас не была комфортной, потому что мы весь сезон играем на натуральных полях, а тут искусственный газон.

Рад, что по ходу матча пошел дождь, потому что мяч стал не так тормозить и темп футбола стал выше.

Доволен тем, что нам удалось одержать победу. У нас был хороший соперник, который умеет играть с мячом и создавать моменты при стандартных положениях», – сказал Личка.