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    • Личка прокомментировал победу «Динамо» над «СКА-Хабаровском» в Фонбет Кубке России

    Личка прокомментировал победу «Динамо» над «СКА-Хабаровском» в Фонбет Кубке России

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча со «СКА-Хабаровском».

    • Москвичи победили со счетом 2:1.
    • Они вышли в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

    «Не хочу говорить про условия. Понятно, что ситуация для нас не была комфортной, потому что мы весь сезон играем на натуральных полях, а тут искусственный газон.

    Рад, что по ходу матча пошел дождь, потому что мяч стал не так тормозить и темп футбола стал выше.

    Доволен тем, что нам удалось одержать победу. У нас был хороший соперник, который умеет играть с мячом и создавать моменты при стандартных положениях», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2024 20:20
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