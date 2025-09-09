Шаронов оценил работу «Спартака» в летнее трансферное окно

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов оценил трансферную работу «Спартака» летом.

«Мне тяжело судить, насколько хорошую работу проделал спортивный блок «Спартака». Работают ли они на перспективу или исходят только из пожеланий Деяна Станковича? Тут важно, чтобы игроки были не только под тренера, но и под философию клуба.

Но «Спартак» последнее время ведeт себя очень активно на трансферном рынке. Они сделали достаточно хорошие приобретения. Пришли два центральных защитника. Группа атаки у команды была сильнее обороны. У «Спартака» очень хорошие возможности, поэтому и тратятся хорошо», – сказал Шаронов.