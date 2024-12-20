Шаронов назвал клуб с самой организованной атакой в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов восхитился атакой «Спартака».

«Сложно говорить, так как не вижу тренировочный процесс Станковича. Но я сразу отметил, что команда неплохо атакует. Было видно, что тренер ставит позиционную атаку. Это и дало определeнный результат в конце. В моeм представлении у «Спартака» сейчас самая организованная атака в РПЛ. Она основана на хорошем расположении игроков, вне зависимости от того, по какой схеме играют. Дальше уже идeт мастерство игроков.

В обороне они не настолько хороши. Но, думаю, Станкович тоже это видит. У них будут зимние сборы, большой перерыв. Посмотрим, как команда отреагирует», – сказал Шаронов.