Шаронов отреагировал на смерть Оззи Осборна

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал уход из жизни музыканта Оззи Осборна. Один из основателей Black Sabbath скончался 22 июля в возрасте 76 лет.

Осборн был болельщиком «Астон Виллы».

Его последний концерт прошел на стадионе «Вилла Парк».

«Оззи Осборн, естественно, повлиял на мой музыкальный вкус, слушал его с детства. Отец увлекался рок‑музыкой и у меня постоянно играли такие культовые группы, как Pink Floyd, Led Zeppelin и Black Sabbath, где был Осборн. Его творчество – это главное, что в нем есть, а также глубина текстов, музыка и голос, который не спутать ни с каким другим, плюс энергетика на его концертах.

Его большое влияние на рок‑музыку – это банальные слова. Я был на трех его концертах. И мне удалось побывать на последнем концерте «The End», который он давал с Black Sabbath, в Бирмингеме. Не люблю брать автографы, но тогда у меня была опция, я сфотографировался с ним, а после он расписался на моей игровой майке», – сказал Шаронов.