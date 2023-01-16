Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Защитник ЦСКА Карпов близок к переходу в «СКА-Хабаровск»

    Защитник ЦСКА Вадим Карпов находится на просмотре в «СКА-Хабаровске». Информацию подтвердил главный тренер хабаровской команды Роман Шаронов.

    «Вадим Карпов находится у нас на просмотре. Он будет с командой до конца первого сбора. Нам надо узнать физическое состояние игрока на данный момент, так как у нас каждый игрок выполнял определенный объем работы. А сейчас используются на тренировках игровые упражнения.

    Дальше будем смотреть на его качества, и как он их будет использовать в нашей игре», – сказал Шаронов.

    • ЦСКА начал поиски нового клуба для Карпова летом 2022 года.
    • Контракт 20-летнего россиянина с московским клубом рассчитан до 2025 года.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Совершенно другой уровень». Экс-защитник ЦСКА Бийол сравнил РПЛ с Серией А 2
    18-летний защитник ЦСКА: «В команде меня сравнивают с Нестой»
    Юран назвал условие, при котором «Спартак», ЦСКА и «Динамо» смогут конкурировать с «Зенитом» в РПЛ 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11