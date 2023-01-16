Защитник ЦСКА Карпов близок к переходу в «СКА-Хабаровск»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов находится на просмотре в «СКА-Хабаровске». Информацию подтвердил главный тренер хабаровской команды Роман Шаронов.

«Вадим Карпов находится у нас на просмотре. Он будет с командой до конца первого сбора. Нам надо узнать физическое состояние игрока на данный момент, так как у нас каждый игрок выполнял определенный объем работы. А сейчас используются на тренировках игровые упражнения.

Дальше будем смотреть на его качества, и как он их будет использовать в нашей игре», – сказал Шаронов.

ЦСКА начал поиски нового клуба для Карпова летом 2022 года.

Контракт 20-летнего россиянина с московским клубом рассчитан до 2025 года.

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