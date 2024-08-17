Шаронов выявил разницу в футболе «Спартака» при Станковиче и Абаскале

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Думаю, что на данный момент они играют агрессивнее. У Гильермо Абаскаля были хорошие матчи, но не было стабильности. Мне был интересен их стиль игры. У них были отличные матчи, а потом такие, как будто другая команда. Я не знаю, с чем это связано.

На данный момент то, что я видел, они достаточно агрессивно играют, держат темп, достаточно смело играют в атаку. Я прочитал, что у Станковича в «Сампдории» были проблемы в командной игре в обороне. И это есть. Последняя игра с «Ахматом» (0:0) это подтвердила ещe раз. Они владели территорией и мячом, но пропустили несколько выпадов, особенно в конце игры», – сказал Шаронов.

Станкович принял команду в июне.

Абаскаль сейчас в «Гранаде».

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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