Шаронов прокомментировал переход Хвичи в «ПСЖ»

Роман Шаронов высказался о решении Хвичи Кварацхелии сменить «Наполи» на «ПСЖ».

Тренер работал вместе с грузинским вингером в «Рубине».

«Мне кажется, что Хвича не перешeл в чемпионат, который сильнее итальянского. Не знаю, скажется ли такой трансфер отрицательно на Кварацхелии, но это покажет только время.

Для прогресса в качестве футболиста ему больше подошли бы АПЛ или Ла Лига.

Хвича хорошо прогрессировал в Италии. Если бы он хотел сделать следующий шаг, чтобы превратиться в топ-игрока, надо было выбирать более интенсивный чемпионат», – заявил Шаронов.