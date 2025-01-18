Шаронов прокомментировал переход Хвичи в «ПСЖ»

Роман Шаронов высказался о решении Хвичи Кварацхелии сменить «Наполи» на «ПСЖ».
Тренер работал вместе с грузинским вингером в «Рубине».
«Мне кажется, что Хвича не перешeл в чемпионат, который сильнее итальянского. Не знаю, скажется ли такой трансфер отрицательно на Кварацхелии, но это покажет только время.
Для прогресса в качестве футболиста ему больше подошли бы АПЛ или Ла Лига.
Хвича хорошо прогрессировал в Италии. Если бы он хотел сделать следующий шаг, чтобы превратиться в топ-игрока, надо было выбирать более интенсивный чемпионат», – заявил Шаронов.
- Кварацхелия за 2,5 сезона в «Наполи» забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что Хвиче будут платить во Франции 9+2 млн евро в год. Сумма сделки – 70 млн евро.