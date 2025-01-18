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    Шаронов прокомментировал переход Хвичи в «ПСЖ»

    Роман Шаронов высказался о решении Хвичи Кварацхелии сменить «Наполи» на «ПСЖ».

    Тренер работал вместе с грузинским вингером в «Рубине».

    «Мне кажется, что Хвича не перешeл в чемпионат, который сильнее итальянского. Не знаю, скажется ли такой трансфер отрицательно на Кварацхелии, но это покажет только время.

    Для прогресса в качестве футболиста ему больше подошли бы АПЛ или Ла Лига.

    Хвича хорошо прогрессировал в Италии. Если бы он хотел сделать следующий шаг, чтобы превратиться в топ-игрока, надо было выбирать более интенсивный чемпионат», – заявил Шаронов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2025 13:59
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