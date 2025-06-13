Шаронов объяснил желание «Зенита» купить Даку

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов считает, что «Зенит» заинтересовался покупкой нападающего казанцев Мирлинда Даку из-за желания главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

«Зенит» совершает очень много трансферов. В этом состоит политика клуба, ведь им позволяют финансы. Но «Краснодар» с другой стратегией стал чемпионом России. У каждого клуба своя философия, однако в футболе не всe решают деньги – прошедший сезон это подтвердил.

Скорее всего, покупка Даку – это желание Семака, как и в случае с Соболевым и другими футболистами. У Сергея Богдановича очень большие возможности, по сравнению с тренерами других команд.

Если судить по последним трeм сезонам, только «Спартак» составляет конкуренцию в плане трат. Дальше – большое отставание», – сказал Шаронов.