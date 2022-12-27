Шаронов: «Многие восхищаются Абаскалем, но я пока не вижу у «Спартака» цельной игры»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о «Спартаке».
– За РПЛ удаeтся следить?
– Конечно, периодически смотрю.
– Работа какого тренера вам интересна?
– В «Ростове» я увидел интересные изменения по сравнению с тем, что было, когда мы с ними играли в 2019 году. Больше всего в плане того, как команда атакует – сейчас они пытаются это делать во всех зонах. Атака выстраивается от вратаря, потом переходит в позиционную стадию – в общем, видна работа Карпина.
Также отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в «Оренбурге» и «Сочи».
– Многие восхищаются работой Абаскаля в «Спартаке»…
– Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне.
- Абаскаль принял «Спартак» летом.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
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