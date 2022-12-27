Шаронов: «Многие восхищаются Абаскалем, но я пока не вижу у «Спартака» цельной игры»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о «Спартаке».

– За РПЛ удаeтся следить?

– Конечно, периодически смотрю.

– Работа какого тренера вам интересна?

– В «Ростове» я увидел интересные изменения по сравнению с тем, что было, когда мы с ними играли в 2019 году. Больше всего в плане того, как команда атакует – сейчас они пытаются это делать во всех зонах. Атака выстраивается от вратаря, потом переходит в позиционную стадию – в общем, видна работа Карпина.

Также отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в «Оренбурге» и «Сочи».

– Многие восхищаются работой Абаскаля в «Спартаке»…

– Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

Команда идет в РПЛ 2-й.

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