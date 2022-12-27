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  • Шаронов: «Многие восхищаются Абаскалем, но я пока не вижу у «Спартака» цельной игры»

Шаронов: «Многие восхищаются Абаскалем, но я пока не вижу у «Спартака» цельной игры»

27 декабря 2022, 12:11
13

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался о «Спартаке».

– За РПЛ удаeтся следить?

– Конечно, периодически смотрю.

– Работа какого тренера вам интересна?

– В «Ростове» я увидел интересные изменения по сравнению с тем, что было, когда мы с ними играли в 2019 году. Больше всего в плане того, как команда атакует – сейчас они пытаются это делать во всех зонах. Атака выстраивается от вратаря, потом переходит в позиционную стадию – в общем, видна работа Карпина.

Также отметил бы Владимира Федотова. Это системный тренер, и его почерк в ЦСКА хорошо заметен, так же, как это было в «Оренбурге» и «Сочи».

– Многие восхищаются работой Абаскаля в «Спартаке»…

– Да, восхищаются, но лично я пока не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне.

  • Абаскаль принял «Спартак» летом.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шаронов Роман Абаскаль Гильермо
Комментарии (13)
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FCSpartakM
1672134172
Федотов, который по результате не лучше, чем береза? Понятно, почему Шаронов тренирует СКА
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R_a_i_n
1672134940
Если не брать Зенит, то команда больше всех забила и меньше всех пропустила в чемпе. Какая ему сбалансированность в обороне и атаке еще нужна?
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JTherry
1672135437
целью интервью у физрука Шаронова было оттенить тренерские достоинства российских тренеров и обосрать по ходу дела Абаскаля... но что за тренер Шаронов, у которого берут интервью и который может критиковать Абаскаля - ровным счетом ноль без палочки, потому и цена такому интервью - соответствующее...) пылишь в ФНЛ со ска, и пыли дальше, "звонарь рубиновый" с цельной игрой...)))
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raritet
1672138987
И чего не хватает Шаронову в работе тренера непонятно. Как мне видится, все идет отлично. Команда на ходу. Не хватает только , скорее того, чтобы Шаронова пригласили потренировать Спартак.
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Александр.Т.
1672143283
В этом изюминка, что бы такие как ты тренеры не могли понять во что играет Спартак
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derrik2000
1672146855
"но я пока не вижу у «Спартака» цельной и сбалансированной игры в атаке и обороне." Дык, а чё, кто-то не согласный есть??? Действительно, Абаскаль пришёл в Спартак, было чуть-чуть новичков, а дальше ЛЕПИТ из того, шо было. Причём лепит что-то привлекательное, почти "спартаковское"... Опять же: травма Мозеса - потеря большая, Мартинс, который вроде разыгрался и даже понравился, но потом травму получил... Умяров - отдельная песТня... (( Рыбус, Мевля, Рассказов... Получается, что скамейка запасных фактически пуста. Дай Бог сделают выводы и жду улучшения ИГРЫ. Тока бы тот задел, осенний, никуда не пропал. А Федотов... Что - ФЕДОТОВ??? Тоже работает с теми, что есть. правда, ФУТБОЛА у армейцев и близко нет. Только УДАЧА. ПОКА и этого им хватит
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сутулая собака и лисы
1672147105
артету тоже критиковали. а абаскаль молодец. если посмотреть трансфермаркт, состав зенита стоит 160 лямов, спартака 80. что с этим должен сделать абаскаль? стать ген-директором газпрома?
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alefreddy
1672149225
когда разглядишь тогда и пиши
Ответить
NewLife
1672152658
Продолжай лизать Карпину и синиту, тогда может тебя пригласят в азиатскую лигу тренировать например Кампучию.
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