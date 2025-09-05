Жемалетдинов назвал человека, убедившего его перейти в «Ахмат»

Новичок «Ахмата» Рифат Жемалетдинов рассказал о своем переходе в грозненский клуб.
«В целом, тренировки хорошие. Зная Станислава Саламовича (Черчесова), работаем сейчас над физикой.
Чтобы больше выдерживать минут на поле, чтобы составляться конкуренцию именно в физическом плане.
«Ахмат» всегда был хорошей командой. Только приятные воспоминания об этой команде.
Да, мы с Черчесовым общались, проговорили некоторые моменты. Друг друга поняли. Это был ключевой момент для перехода«, – заявил 28-летний футболист.
- Жемалетдинов присоединился к «Ахмату» в качестве свободного агента.
- Он перешел после истечения контракта с ЦСКА.
- Рифат взял 10-й игровой номер.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»