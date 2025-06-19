ЦСКА принял решение по Пьяничу и Жемалетдинову

В ЦСКА определились с будущим Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова.
Игроки в клубе не останутся. Контракты истекли, футболисты уходят свободными агентами.
- ЦСКА занял 3-е место в РПЛ в минувшем сезоне, набрав 59 очков в 30 матчах. Клуб отстал от чемпиона на 8 очков, а от «Зенита» – на 7.
- Контракт 35-летнего Пьянича с ЦСКА рассчитан до 30 июня с возожностью продления его срока еще на год по согласованию сторон.
- Босниец провел за москвичей в этом сезоне 25 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: Bobsoccer