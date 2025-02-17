Жемалетдинову не нравится рост цен на бензин: «По рублю в день – многовато»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов ответил на вопрос о росте цен.

– Николай Комличенко жаловался на цены на помидоры. Ты на цены обращаешь внимание?

– У меня жена в магазины ходит, временами жалуется. Я на бензин внимание обращаю. Иногда растeт по рублю за день – многовато, ха-ха. Хотя сейчас вроде подупал.

А в плане денег я себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего! Думал, что там как в жизни можно гонять, а на деле нет. Нужно много времени уделять, чтобы научиться. И вот эта база стоит, а продать жалко.