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  • Жемалетдинову не нравится рост цен на бензин: «По рублю в день – многовато»

Жемалетдинову не нравится рост цен на бензин: «По рублю в день – многовато»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов ответил на вопрос о росте цен.

Николай Комличенко жаловался на цены на помидоры. Ты на цены обращаешь внимание?

– У меня жена в магазины ходит, временами жалуется. Я на бензин внимание обращаю. Иногда растeт по рублю за день – многовато, ха-ха. Хотя сейчас вроде подупал.

А в плане денег я себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего! Думал, что там как в жизни можно гонять, а на деле нет. Нужно много времени уделять, чтобы научиться. И вот эта база стоит, а продать жалко.

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Источник: «Чемпионат»

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17.02.2025 11:13
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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1739782596
Бедняги, но прав
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neveldomha
1739796114
С математикой проблемы однозначно.
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