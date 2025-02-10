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Ахмат
Рифат Жемалетдинов
Статистика
€ 1,20 млн
Рифат Жемалетдинов - статистика
Ахмат
20 сентября 1996 (30)
#10 | Нападающий
184 см | 80 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
1 : 2
10.02.2025
Краснодар
62' - 90'
67'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
71' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
46' - 90'
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