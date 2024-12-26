Пономарев двумя словами описал спортсменов, нарушавших ПДД более 100 раз за год

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на публикацию топ-10 самых злостных нарушителей ПДД в 2024 году среди российских спортсменов.

«Я категорически против таких водителей! Они ведь подвергают опасности других людей! Ну куда это годится! Дешевые пижоны! Удивлен, что в списке оказался Баринов, он казался примерным семьянином.

Что делать? За подобные нарушения нужно отбирать права! А что вы еще предлагаете делать? Это вполне логично. 600 раз за год нарушать правила ПДД – у меня в голове не укладывается.

Лучше бы они так по полю бегали, чем так быстро гонять на машинах. Дешевые пижоны!», – сказал Пономарев.