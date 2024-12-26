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    • Пономарев двумя словами описал спортсменов, нарушавших ПДД более 100 раз за год

    Пономарев двумя словами описал спортсменов, нарушавших ПДД более 100 раз за год

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на публикацию топ-10 самых злостных нарушителей ПДД в 2024 году среди российских спортсменов.

    «Я категорически против таких водителей! Они ведь подвергают опасности других людей! Ну куда это годится! Дешевые пижоны! Удивлен, что в списке оказался Баринов, он казался примерным семьянином.

    Что делать? За подобные нарушения нужно отбирать права! А что вы еще предлагаете делать? Это вполне логично. 600 раз за год нарушать правила ПДД – у меня в голове не укладывается.

    Лучше бы они так по полю бегали, чем так быстро гонять на машинах. Дешевые пижоны!», – сказал Пономарев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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