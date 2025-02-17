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  • Жемалетдинов объяснился за 176 автоштрафов: «Правил слишком много стало, душат»

Жемалетдинов объяснился за 176 автоштрафов: «Правил слишком много стало, душат»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал информацию о 176 штрафах.

– От чего ещe кайфуешь, помимо рыбалки?

– Машины люблю. В «Локо» у меня была самая быстрая тачка. Мне нравится скорость.

– В конце прошлого года была сводка автонарушений среди спортсменов. Ты там на 10-м месте. 176 нарушений за год на 186 тысяч рублей. Что нарушаешь чаще всего?

– Скорость. Но я всe оплачиваю сразу – с 50%-ной скидкой. Чтобы дешевле было, ха-ха. Но хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю.

У меня все штрафы за скорость, хочется побыстрее ездить. У меня много штрафов, но они мелкие. Хотя правил слишком много стало. Сейчас даже кофе запретили пить за рулeм. Душат немножко, но надо соблюдать.

  • Рифат в ЦСКА с лета.
  • 28-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Жемалетдинова 13 матчей, гол, 2 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»

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17.02.2025 13:48
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Комментарии (15)
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bset
1739790063
Какие-то странные люди придумали правила. Можно же ведь просто ездить как хочешь и не создавать аварийных ситуаций. С законами также. Можно без законов жить - просто вести себя нормально.
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R!Go
1739793519
186 т.р. кто-то за год даже не зарабатывает , а этот нарушает и со смехом оплачивает с 50% )))
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ilich55
1739793577
"Сейчас даже кофе запретили пить за рулeм"? А ссать на ходу через боковое стекло не пробовал? Правилами вроде не запрещено.
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САДЫЧОК
1739793615
Отмороженный и не скрывает это.
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алдан2014
1739796648
Уфф. Тут даже сказать нечего. Сам признался ,что с мозгами беда. Скорость он любит. Иди в гонках участвуй.
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slavа0508
1739797172
Все штрафы за скорость .а аварийность он не создаёт ...дебил однако ....
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subbotaspartak
1739800952
Сейчас даже кофе запретили пить за рулeм.... вот с.ки...
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Интерес
1739801517
Пора принудительно сдать права,за эти "мелкие нарушения".А для него повышение с 500 до 750 будет незаметно.
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alefreddy
1739804603
правила буду соблюдать не более 200 нарушений в год
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Spartak_forv@
1739806780
У тебя 176 штрафов за год и ты до сих пор с правами. Это называется душат? Сказочный ###
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