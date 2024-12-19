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    • Жемалетдинов на фоне скандала с Воробьевым вылечил выловленного карпа и отпустил обратно

    Жемалетдинов на фоне скандала с Воробьевым вылечил выловленного карпа и отпустил обратно

    Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов опубликовал фото с выловленным карпом. После кадра игрок отпустил рыбу обратно в воду.

    «Рифат после поимки карпа кладет рыбу в специальную люльку (!), обрабатывает место входа специального крючка специальной рыбьей зеленкой (!). Вау», – написал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.

    Комментарий дал и сам Жемалетдинов.

    • На этой неделе в скандал попал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев.
    • Игрок опубликовал фото рядом с застреленными зайцами.
    • Болельщики осудили футболиста.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1734626858
    А у нас доходы маленькие,мы их ловим и едим... Вот какие мы поганенькие! ЦСКА непобедим!
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    The only one
    1734628273
    Каждый по своему сходит с ума. «Рифат после поимки карпа кладет рыбу в специальную люльку (!), обрабатывает место входа специального крючка специальной рыбьей зеленкой (!). Вау». Это всё равно, что зарядить ботану в глаз со всей силы, а затем обработать фонарь зелёнкой и пожелать всего хорошего в жизни...
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