Жемалетдинов на фоне скандала с Воробьевым вылечил выловленного карпа и отпустил обратно

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов опубликовал фото с выловленным карпом. После кадра игрок отпустил рыбу обратно в воду.
«Рифат после поимки карпа кладет рыбу в специальную люльку (!), обрабатывает место входа специального крючка специальной рыбьей зеленкой (!). Вау», – написал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.
Комментарий дал и сам Жемалетдинов.
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