Жемалетдинов назвал главную силу Николича

Игрок ЦСКА Рифат Жемалетдинов охарактеризовал главного тренера Марко Николича.

– Николич изменился спустя три года?

– Вообще не изменился! Как будто он вчера ушeл из «Локомотива», а сегодня мы уже в ЦСКА.

– Какой Николич человек?

– Хороший тренер и человек. Никогда не ведeт подковeрных игр, всe говорит в лицо. Честность – его главная сила. Если ты сильнее других – ты играешь. Если хуже – он тебе прямо об этом скажет. Марко всем даeт шанс. Помню, у меня при нeм оставалось полгода до конца контракта с «Локомотивом». Николич меня вызвал к себе и сказал: «Если сейчас не прибавишь, то больше уже никогда». Я услышал, прибавил – получилось неплохо.