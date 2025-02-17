Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Жемалетдинов назвал главную силу Николича

Игрок ЦСКА Рифат Жемалетдинов охарактеризовал главного тренера Марко Николича.

– Николич изменился спустя три года?

– Вообще не изменился! Как будто он вчера ушeл из «Локомотива», а сегодня мы уже в ЦСКА.

– Какой Николич человек?

– Хороший тренер и человек. Никогда не ведeт подковeрных игр, всe говорит в лицо. Честность – его главная сила. Если ты сильнее других – ты играешь. Если хуже – он тебе прямо об этом скажет. Марко всем даeт шанс. Помню, у меня при нeм оставалось полгода до конца контракта с «Локомотивом». Николич меня вызвал к себе и сказал: «Если сейчас не прибавишь, то больше уже никогда». Я услышал, прибавил – получилось неплохо.

  • Николич был в «Локо» в 2020-2021 годах.
  • Марко вернулся в РПЛ летом 2024 года – в ЦСКА.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.

Новости по теме
Жемалетдинов: «Увольнение Николича из «Локо» – самое несправедливое» 2
Гинер сделал заявление о доверии к тренеру ЦСКА Николичу 1
Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара» в Зимнем кубке РПЛ 6
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.02.2025 12:30
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Борис34684
1739785418
Вот и посмотрим в первом матче с зинкой на что способен Николич. Способен ли Николич взбодрить команду.
Ответить
FWSPM
1739785563
Лысый возмет реваш за отскок зинки в дубае
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 