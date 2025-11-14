«Врагу не пожелаешь»: зенитовец Караваев – о своей травме

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал восстановление от травмы.

Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия в январе.

30-летний защитник не играл в официальных матчах с 27 ноября 2024 года.

До конца этого года «Зенит» проведет 3 матча в РПЛ и 1 в FONBET Кубке России.

– Вячеслав, расскажите, как себя чувствуете.

– Чувствую себя хорошо, наконец-то приступил к работе с командой. Пока с ограничениями, но это уже приятно – снова начать работу с коллективом.

– На каком этапе восстановления сейчас находитесь? Какова динамика этого процесса?

– Динамика положительная! В основном сейчас я занимаюсь беговой работой, но и с мячом тоже занимаюсь – участвую в некоторых игровых упражнениях.

– На чем сейчас максимальный фокус в тренировках?

– Акцент на технике и механике бега. Конечно, немного необычные чувства, но ахилл реагирует великолепно.

– Приходилось ли во время восстановления проходить через боль?

– Конечно, приходилось. И не один день. Если честно, врагу не пожелаю получить такую травму. Ты не можешь ходить первые два месяца после операции… Но всe уже позади, боль в том числе. Это самое главное! Я очень рад вернуться!