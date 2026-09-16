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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Вячеслав Караваев
Статистика
€ 2 млн
Вячеслав Караваев - статистика
Зенит
20 мая 1995 (31), Москва
#15 | Защитник
176 см | 64 кг
Россия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 1
29.08.2026
Зенит
65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 0
23.08.2026
Зенит
Был в запасе
Статистика по турнирам
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Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
Был в запасе
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
Был в запасе
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
1' - 46'
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