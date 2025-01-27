Заявление фанатов «Зенита» на фоне травмы Караваева: болельщики обеспокоены

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему травмы латераля Вячеслава Караваева.
- Игрок выбыл до конца сезона.
- 29-летний Караваев провел 18 матчей за «Зенит» в этом сезоне.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
«По Караваеву надо понимать так: с учетом травмы и сроков восстановления после операции с ним мы прощаемся точно до конца лета.
А то и больше.
Контракт Славы заканчивается летом 2026, там еще один год продления при выполнении ряда условий.
К сожалению, ответ на вопрос «зачем правый защитник» получился очень суровый.
Славе здоровья, Уэсли – добро пожаловать (но не за двести пятьсот миллионов, разумеется)» – написали болельщики.