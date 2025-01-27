Заявление фанатов «Зенита» на фоне травмы Караваева: болельщики обеспокоены

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на тему травмы латераля Вячеслава Караваева.

Игрок выбыл до конца сезона.

29-летний Караваев провел 18 матчей за «Зенит» в этом сезоне.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

«По Караваеву надо понимать так: с учетом травмы и сроков восстановления после операции с ним мы прощаемся точно до конца лета.

А то и больше.

Контракт Славы заканчивается летом 2026, там еще один год продления при выполнении ряда условий.

К сожалению, ответ на вопрос «зачем правый защитник» получился очень суровый.

Славе здоровья, Уэсли – добро пожаловать (но не за двести пятьсот миллионов, разумеется)» – написали болельщики.