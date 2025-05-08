Семак назвал двух игроков «Зенита», который пропустят матч с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл кадровые проблемы команды в преддверии гостевой игры 28-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

По его словам, матч пропустят фланговый защитник Вячеслав Караваев и хавбек Вендел. Оба выбыли до конца сезона.

– Помимо Вендела, все остальные как себя чувствуют?

– Все остальные на сегодняшний день готовы принять участие в матче. У других футболистов повреждений нет, за исключением Славы Караваева, который тоже сможет помочь только в следующем сезоне.