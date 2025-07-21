Экс-футболист «Зенита» назвал двух игроков, которые уйдут из команды

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов предположил, что клуб расстанется с полузащитником Ильзатом Ахметовым и защитником Вячеславом Караваевым.

«Караваеву и Ахметову не выиграть конкуренцию в «Зените». Интересно, как поведут себя футболисты и руководство клуба. Интересна их судьба. Скорее всего, мы скоро узнаем их новые команды.

Это точно будет не «Сочи» – мимо, тем более, что они уже взяли Волкова. Мы увидим их в других клубах. Но из-за возраста нет смысла отдавать в аренду.

Ахметов мог бы стать лидером в другой команде, это востребованный футболист по позиции. Караваеву же надо играть, чтобы восстановиться. Нужно задать вопросы по их будущему», – сказал Стрепетов.