Агент Караваева сказал, может ли игрок «Зенита» завершить карьеру из-за травм

Агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева Иван Бакулин рассказал о процессе восстановления своего клиента после травмы.

– Какие сроки восстановления у Караваева? Сергей Семак сказал, что Вячеслав не сможет помочь команде летом.

– Это логично. Вячеслав восстанавливается, все идет по плану. Все хорошо.

– Когда осенью планируется возвращение Караваева? Это сентябрь или октябрь?

– Откуда я знаю? Я же не врач. Есть стандартные сроки выдерживания паузы. Он их соблюдает, восстанавливается. Как Вячеслав будет готов, так сразу вернется.

– Ходят разные разговоры о том, что Караваев может завершить карьеру в связи с травмами. Как вы можете это прокомментировать?

– Я бред не комментирую. С какими травмами? Где они их взяли? Я не знаю.

– У Вячеслава контракт до конца следующего сезона. Не рассматриваете сейчас другие клубы?

– Нет, сейчас все мысли и усилия сконцентрированы на восстановлении и возвращении в строй, а там уже будет видно.